¡La espera terminó! La Copa América Estados Unidos 2024 arrancó este jueves 20 de junio. Se enfrentan en el Mercedes-Benz Stadium la Selección de Argentina contra la Selección de Canadá.

El cotejo arrancó a las 19:00 (hora Ecuador), después de la presentación del artista colombiano Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feid o Ferxxo.

Más de 70 000 espectadores acudieron al reducto deportivo para ver en vivo el partido inaugural de la Copa América.

La Selección Argentina inició con todo la Copa América. En los primeros 15 minutos del compromiso, el equipo ‘Albiceleste’ fue ampliamente superior a su rival, Canadá.

Ángel Di María tuvo el gol en sus pies en un contragolpe a los 8 minutos, que terminó con el extremo en el área en un mano a mano con el guardameta rival, pero no definió de la mejor manera.

Lionel Scaloni, DT de Argentina, tenía dudas para armar su once inicial, sobre todo en el mediocampo, ya que dudaba entre quién debería ser titular entre Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Finalmente, Scaloni se decantó por el volante del Liverpool. Mientras que, en ataque, escogió a Julián Álvarez por encima de Lautaro Martínez.

Arquero: Emiliano Martínez

Defensas: Marcos Acuña, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Nahuel Molina

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul.

Delanteros: Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi.

Arquero: Maxime Crépeau

Defensas: Alphonso Davies, Dereck Cornelius, Moise Lumpungu y Alistair Johnston

Mediocampistas: Liam Millar, Stephen Eustaquio, Ismael Koné y Tajon Buchanan

Delanteros: Cyle Larin y Jonathan David.

Our FIRST XI in our FIRST Copa América match,

presented by @GE_Appliances



Let’s have some fun🤩#CANMNT #NoFearAllFight



——



Notre PREMIER XI pour notre PREMIER match à la Copa América,

présenté par @GE_Appliances



Amusons-nous 🤩#CANMNT #SansPeurAvecCourage pic.twitter.com/1I3VO2Mjop