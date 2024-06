Lionel Messi se prepara para encarar lo que será la última Copa América que dispute con la Selección de Argentina. A sus 36 años es casi improbable que siga jugando dentro de cuatro años.

El debut de Lionel Messi en la Copa América fue en Venezuela en 2007, con apenas 20 años y con una carrera aún en ciernes.

En esa edición perdió la final contra Brasil, que no se apiadó de la naciente estrella y le propinó un categórico 0-3 en el estadio José Encarnación Romero, en Maracaibo

En el 2021 Messi y Argentina se tomaron la revancha y le ganaron 1-0 en el estadio Maracaná, siendo el primer título de rosarino con la selección absoluta.

A horas de debutar en Estados Unidos, Messi presentó los botines de ‘oro’ con los que jugará la Copa América, fabricados por la empresa alemana que viste a la ‘Albiceleste’.

“No importa si es la primera vez, o la número 35. Lo único que importa es esta vez“, menciana el jugador en el video en el que se ven sus nuevos F50 dorados, con filos blancos con los que debutará ante Canadá en Atlanta el jueves 20 de junio.

Lionel Messi habló sobre su retiro

Lionel Messi manifestó que la idea del retiro no es algo que pase por su cabeza, y que a sus 36 años se siente muy bien competitivamente.

“No lo pienso. Me costó mucho dar el paso para dejar Europa y venir a los Estados Unidos, pero una vez que estuve acá me adapté muy rápido. Vivo el día a día, pienso en el momento, no en lo que pueda llegar a pasar. La edad es un número. Yo me siento muy bien competitivamente”, declaró en una entrevista con Marcelo Tinelli el martes 19 de junio.

Messi además expresó que el cambio de vida que supuso su llegada al equipo propiedad del exfutbolista David Beckham en julio de 2023 hace que valore más las concentraciones del combinado albiceleste, donde comenta que el grupo disfruta y se ríen mucho.

“Todos esos momentos los valoro mucho porque sé que cada vez falta menos para que se termine todo y, de alguna manera u otra, lo voy a extrañar”, confesó el rosarino.

El exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain destacó el nivel de selecciones como Ecuador, Colombia, Uruguay y Brasil, y que son conscientes de que van a tener que “hacer lo mismo o más para volver a ganar”.

Por último el ganador de ocho Balones de Oro de la revista France Football confesó que agradece mucho el apoyo de la gente que estuvo en los momentos más duros del combinado argentino, y que para él siempre fue fundamental tener el cariño de su gente. EFE