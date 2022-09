Cuatro veces que Richard Carapaz sacrificó la victoria por sus compañeros

El ciclismo de ruta es un deporte de roles, en el que cada deportista asume una determinada posición dentro del equipo para así conseguir los mejores resultados. Están los velocistas, los escaladores... ; los líderes, los gregarios... El ecuatoriano Richard Carapaz es uno de esos líderes, un 'capo' que puede disputar el podio en las grandes vueltas y también sacrificarse por su equipo y por sus compañeros.

El caso más reciente ocurrió en la etapa 15 de la Vuelta a España, el domingo 4 de septiembre del 2022, cuando 'Richie' se quedó de la escapada en la que se había metido, con opciones reales de buscar el triunfo, para ayudar a su compañero Carlos Rodríguez que pugna por los primeros puestos de la clasificación general de la carrera.

"Richard sacrificó la actuación de poder ganar tres etapas de ascenso por colaborar al equipo y a Carlos Rodríguez. Eso demuestra su liderazgo, compañerismo y profesionalismo porque él se debe a un equipo", analiza el carchense Joffre Revelo, un experto en ciclismo que conoce a Carapaz desde sus inicios en el deporte de la mano de Juan Carlos Rosero, el 'Cóndor de los Andes', quien falleció en el 2013.

Richard Carapaz llegó como líder del equipo Ineos para la Vuelta a España 2022, la tercera grande de la temporada después del Giro de Italia y el Tour de Francia.

Sin embargo, el ecuatoriano no se encontró en sus mejores condiciones durante la primera semana y perdió tiempo en la clasificación general. Entonces, el rol principal del equipo lo asumió Rodríguez, de 21 años.

En la jornada 15, considerada como la etapa reina de esta edición por su dureza, el español sufrió en la subida a Sierra Nevada, pero encontró en Richard Carapaz al 'capo' que supo protegerlo en un momento clave.

Tanto, que después de esa tremenda jornada el joven español reconoció el esfuerzo del carchense. "Especialmente quiero agradecer a Richard Carapaz que se ha sacrificado por mí", publicó en sus redes sociales.

En la etapa 15, Carapaz se metió en la escapada del día y estuvo adelante hasta que faltaban unos 19 km para la meta. En ese momento, el carchense bajó el ritmo para esperar y ayudar a Carlos Rodríguez, su compañero en el equipo Ineos que veía por detrás.

Carapaz y Rodríguez conectaron a falta de unos 12,8 km. Entonces, 'Richie' empezó a marcar el ritmo para que su compañero se sintiera protegido y pudiera avanzar un poco más cómodo.

Carapaz, campeón olímpico de ruta en Tokio 2020, aguantó con ese ritmo hasta que faltaban unos cinco km. Entonces, hizo una señal con la mano, se abrió a la derecha y dejó que el español siguiera el camino hacia la meta. Esos kilómetros de ayuda fueron claves para que Rodríguez se pueda sostener aún en la pelea por el podio final.

Rodríguez se mantiene en el quinto lugar de la clasificación general, a 5:16 minutos del líder Remco Evenepoel.

Carapaz y su compañero de equipo Michal Kwiatkowski llegaron juntos a la meta en la etapa 18 del Tour de Francia 2020, el 17 de septiembre de ese año, en un hecho que fue elogiado por el mundo del ciclismo.

Los dos ciclistas del Ineos Grenadiers se desprendieron del resto de corredores y en lugar de competir por el triunfo final decidieron llegar juntos a la meta.

El polaco pasó un centímetro por delante y así consiguió su única victoria en una gran vuelta. Fue un momento emotivo, en el que ambos llegaron emocionados y sonrientes.

"Es algo que nunca olvidaré. Gracias Richard Carapaz", publicó el polaco como agradecimiento en sus redes sociales.

This is for the team

This is for my family

This is for those fans, who never stop believing

This is something I will never forget

Thanks @RichardCarapazM, @INEOSGrenadiers pic.twitter.com/X5kLMozv7a