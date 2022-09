Las 4 victorias de Carapaz en grandes vueltas y el récord que aún persigue

Richard Carapaz ha roto con la historia en el ciclismo ecuatoriano al conseguir varios hitos a escala mundial. Con su triunfo en la jornada 12 de la Vuelta a España 2022 ya suma cuatro victorias de etapa en las grandes vueltas, pero hay un récord que todavía no tiene y que bien pudo ya poseer.

De las seis etapas ganadas por ecuatorianos en las grandes vueltas (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España), Carapaz ha conseguido cuatro. Las otras históricas victorias fueron alcanzadas en la edición del Giro de Italia 2020 por Jonathan Caicedo (etapa 3) y Jhonatan Narváez (etapa 12).

'Richie' suma ya tres victorias de etapa en el Giro de Italia (una en 2018; dos en 2019) y una en la Vuelta (2022). No ha conseguido todavía ganar en una etapa del Tour de Francia, pero bien pudo hacerlo en el 2020 en una emotiva jornada que fue aplaudida por el mundo del deporte.

Ocurrió en la etapa 18 del Tour de Francia 2020, el 17 de septiembre de ese año. En esa ocasión, Carapaz y su compañero de equipo Michal Kwiatkowski llegaron juntos a la meta.

Ambos ciclistas del Ineos Grenadiers se desprendieron del resto de corredores y en lugar de competir por el triunfo final decidieron llegar juntos a la meta. El polaco pasó unos centímetros por delante y así consiguió su única victoria en una gran vuelta.

Fue un momento emotivo, único, en el que ambos llegaron emocionados y sonrientes.

“Carapaz es brillante. Es poco común encontrar un ciclista que mantenga esa resistencia, ese físico a esta altura del Tour. Lo que hizo hoy fue maravilloso”, dijo entonces Kwiatkowski.

Si ese día 'Richie' cruzaba primero, ya hubiera inscrito su nombre en un listado reservado para pocos.

Solo 103 ciclistas en la historia han ganado al menos una etapa en las tres grandes vueltas. Carapaz, que ya suma triunfos en el Giro y en la Vuelta podría sumarse a ese selecto grupo en futuros años.

Eso sí, el ecuatoriano ya es parte del aún más selecto grupo que ha logrado el podio en las tres grandes. Cuando en el 2021 fue tercero en el Tour de Francia se convirtió en el vigésimo ciclista en la historia en alcanzar ese hito.

Carapaz fue campeón del Giro de Italia 2019, segundo en la Vuelta a España 2020 y tercero del Tour de Francia 2021. Como si eso fuera poco fue también subcampeón del Giro de Italia 2022. Sin dudas, Richard Carapaz es uno de los grandes ciclistas latinoamericanos pero aún quiere agigantar su legado.

