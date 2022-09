Richard Carapaz ganó la exigente etapa 14 de la Vuelta a España

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ganó otra vez en la Vuelta a España y cruzó primero en la etapa 14 este sábado 3 de septiembre del 2022. 'Richie' se metió en la fuga y luego fue el más fuerte en los kilómetros finales que incluyeron exigentes subidas. Se trata de otro triunfo histórico de la 'Locomotora' entre los mejores ciclistas del mundo.

Cuando faltaban 3,5 km, Carapaz realizó un sensacional ataque y se descolgó para colocarse en cabeza de carrera. Luego, todo fue emoción y sufrimiento porque a la par Primoz Roglic concretó un ataque en el grupo perseguidor de los favoritos y se colocó a unos 30 segundos por detrás del ecuatoriano.

No obstante, con esa calidad y coraje que distinguen al tricolor, Carapaz se mantuvo fuerte en los pedales y se impuso con autoridad al cruzar en solitario la meta en 4:09:27 horas de carrera. Esta es su quinta victoria de etapa en grandes vueltas, tras sus éxitos en el Giro de Italia (una en 2018 y dos en 2019) y la también emocionante etapa 12 en la ronda española del 1 de septiembre del 2022.

En sus declaraciones luego de ganar en Sierra de La Pandera (160,3 km de recorrido), Carapaz aseguró que salió mentalizado en meterse en la fuga.

"Sabíamos que era una etapa importante, que podíamos repetir lo del otro día. Al final estuve en el momento preciso, pude atacar y me fui solo. Conocía la subida muy bien, intenté subir a mi ritmo sin desesperarme. Ha sido una etapa importante para mi palmarés, sobre todo con mucha moral para irme de aquí de esta vuelta", dijo.

"Pude estar en la buena (fuga) y aprovechar el momento. La verdad que lo he hecho muy bien, estoy muy contento", añadió el ecuatoriano.

Sobre la etapa 15, que también es de montaña y que la conoce bien, Carapaz aseguró que lo volverá a intentar.

El segundo lugar de la etapa 14 fue para el colombiano Miguel Ángel López a ocho segundos. Con ese mismo tiempo ingresó Roglic (Jumbo-Visma) en el tercer lugar.

En la clasificación general, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) se mantiene como líder con 52:21:33 horas.

Roglic está segundo a 1:49 minutos. Tercero es Enric Mas (Movistar) a 2:43 minutos.

En la general, Carapaz subió dos posiciones y ahora está en el casillero 17 a 13:44 minutos.

El final de esta jornada fue muy duro, con unos ocho km de tremenda subida en un terreno un tanto irregular lo que fue una gran dificultad para los deportistas. Hubo rampas de hasta el 15%, lo que fue muy difícil y marcó diferencias entre los favoritos.

It's 🔛



With under 30km to go, @RichardCarapazM and the break have a 4:00 lead.



We're set for an exciting end to stage 14... #LaVuelta22 pic.twitter.com/GxUKwdhvsK