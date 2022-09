Richard Carapaz ganó la etapa 'Reina' de la Vuelta a España

Richard Carapaz se colocó en la fuga y se mantuvo como líder hasta ganar su tercera etapa en la Vuelta España, este 10 de septiembre de 2022.

El ecuatoriano se quedó con el triunfo en la jornada 20, considerada la ‘Reina’. El tricolor estuvo en el primer lugar desde el inicio, ganó un puerto de montaña y luego se quedó en la fuga acompañado del colombiano Sergio Higuita.

Para esta jornada, los ciclistas cumplieron con un recorrido entre Moralzarzal y Puerto de Navacerrada con 181 kilómetros de distancia y 3 983 de desnivel acumulado; un trayecto exigente para los ciclistas.

En esta jornada se ratificaría a los campeones de esta edición, puesto que en la etapa 21 solo es un recorrido sin mayores exigencias, en Madrid.

