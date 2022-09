Carapaz, campeón de la montaña en La Vuelta a España 2022

Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) se hizo con el campeonato de la montaña en la etapa cumplida este sábado 10 de septiembre de 2022 en la Sierra de Madrid.

Carapaz anticipaba este "un día muy loco", en la última oportunidad para los que quieran luchar contra el orden actual en la general de la Vuelta a España que encabeza el belga Remco Evenepoel.

⏪Etapa 2⃣0⃣ Stage | 🏁 - 50 km



💙¡@RichardCarapazM sale a la defensa del maillot de lunares en el Puerto de Canencia! Más puntos para el ecuatoriano.



🚴‍♂️ Carapaz defends the polka dot jersey on the Puerto de Canencia! More points for the Ecuadorian.@loterias_es #LaVuelta22 pic.twitter.com/c2rg9aLQII