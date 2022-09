César Farías quiere hacer realidad el sueño del Aucas

César Farías durante uno de los entrenamientos de Aucas. Foto: Twitter @Aucas45

Redacción Bendito Fútbol

César Farías, un hombre que no deja de soñar y hacer historia con Aucas. Desde su llegada al equipo oriental, el estratega ha ilusionado a su hincada manteniendo al equipo capitalino como líder de la segunda etapa.

Con un buso amarillo y un calentador rojo, colores del club, el DT asiste a los entrenamientos con los aurigranas previo a su choque con Emelec. Antes de reunirse con estos para un asado y realizar una nueva actividad, se toma un tiempo para atender a Bendito Fútbol y El COMERCIO.

Tras una calurosa bienvenida y de forma tranquila, el venezolano exhibió su sentir y sus objetivos a futuro. Pausadamente aprovechó para explicar su metodología y compromiso con la institución, así como el vínculo con la afición.

Desde su arribo tenía la firme convicción de que podía sellar un buen paso en la entidad, tal como ha demostrado. Cuando la oferta llegó a su escritorio, Danny Walker -presidente oriental- se encargó de convencerlo y, tras analizar la situación, Farías aceptó el reto.

El técnico consideró que contaba con el material necesario a nivel de jugadores para sacar el máximo potencial. Pese a que no eran estrellas, implantó su metodología y se encuentra invicto desde que asumió el puesto. La cantidad de partidos sin ser derrotado rompió una marca y, con la buena posición que tiene en la etapa, es firme candidato para enfrentar a Barcelona en la final.

Dado el ritmo que llevan el conjunto expetrolero y el canario, es posible que, de llegar a la última instancia, logre vencer a los rivales. Aunque ese es el objetivo principal de Farías, al igual que terminar en la cima de la tabla acumulada, prefiere no adelantarse. Sabe que en algún momento tropezará, mas aquello no es impedimento para exigir a su plantilla y pedir apoyo a la hinchada.

El secreto del éxito

Su influencia y lo que podía causar ya fue probado con antelación. 12 clubes en su haber y dos selecciones nacionales lo ratificaban. Con Venezuela estuvo a punto de alcanzar el primer Mundial de su historia.

No es vanidoso y, de acuerdo a su punto de vista, una de las claves para el momento que vive Aucas es la base que dejó cimentada el anterior cuerpo técnico. Aunque Héctor Bidoglio nunca fue acompañado por los resultados, sostiene que en ese aspecto no siempre se refleja el trabajo realizado, por lo que no fue muy difícil engranar al equipo cuando arribó.

Tras un análisis de la situación en la que su antecesor dejó al equipo, El timonel consiguió plantear una estrategia ganadora. Las cosas buenas del equipo se incluyeron y se las potenció.

La nómina que recibió fue exactamente la misma que el argentino armó antes de que él aterrice en Ecuador. Farías rescató las cualidades individuales de cada uno y, junto a tres refuerzos que se descartó en otras instituciones, armó la plantilla que busca la gloria. Cuenta que podía elegir el camino fácil e ir a un equipo con mayor poderío económico -que le permita tener más calidad- sin embargo, quería el reto.

"Se debe ser autodidacta y tener una auto ayuda constante para poder influir en el entorno y los jugadores. Hay que potenciar al futbolista no solo en sus características, sino cómo es en la cancha, qué va a hacer luego de su carrera. Es importante conectar", señaló.

Trabajo integral con los jugadores

El ambiente que se respira en Aucas es de camaradería y unión, los miembros del conjunto están convencidos de lo que pueden lograr y que cada uno depende del otro, por lo que deben exigirse al máximo en pro de sus compañeros.

Entre risas, aquellos que, en otro momento, veían el ocaso de su carrera o la salida de un lugar de mayor renombre, esperan a su mentor y se preparan para un momento más relajado.

"Hicimos que los jugadores se sientan importantes, que sepan que tenemos el derecho de equivocarnos, pero también de poder corregir y encaminar. Hemos tenido conflictos, mas la virtud está en la solución de estos (...) Vinimos a trabajar con lo que había y pudimos ver el valor en jugadores que, quizá en ese momento, no estaban bien considerados. Aquello se consolidó en un equipo con una idea de juego", dijo con respecto a su llegada.

Al momento en que empezó a conectar con los futbolistas hubo un cambio, pues no todo fue color de rosa cuando pisó Chillogallo. Había desconfianza de parte de los suyos con la dirigencia, el cuerpo técnico y otros aspectos. Su deber era dar vuelta al panorama.

Uno de los casos que es ejemplo del momento bisagra es el de Roberto la 'Tuka' Ordóñez. El delantero estaba inactivo y había sido enviado a entrenar con la reserva. Con el vinotinto hubo 'borrón y cuenta nueva'.

El magro jugador de 37 años retornó al primer plantel y tuvo la oportunidad de demostrar que aún tiene combustible en el tanque. Además, Farías sabía sobre él y, hoy por hoy, cree que su experiencia al ya haber sido campeón es un pilar para el grupo.

Cuando lo conoció, después de conversar, lo preparó para que regrese y cree que, cuando esté al 100% de sus capacidades, podrá dar mucho más. A su vez, pondera la cohesión que ha podido lograr a pesar de la heterogeneidad de todos quienes están en la escuadra.

"Me reía el otro día porque hubo un rival que le decía: 'Ahora sí estás de amiguito de Figueroa'". No son amigos, son hermanos", señala con una sonrisa cuando se refiere al último choque ante Universidad Católica y el contexto.

Con el retorno de Ordóñez, el adiestrador ha conformado una delantera temida y efectiva. Dentro de la zona ofensiva también cuenta con Francisco Fydrizewski, máximo goleador del campeonato, y Juan Manuel Tévez, jugador con mayor cantidad de goles en menos minutos jugados. A ello se le suma la mejor defensa de la segunda ronda.

Compromiso con Aucas

El compromiso de César Farías con Aucas va más allá y está identificado con el club, sus orígenes y quienes lo siguen. Sabe que es 'pueblo', un cuadro vinculado con la gente trabajadora y al que se le han resistido los éxitos mayúsculos durante 77 años.

Como miembro de la institución y una de las principales cabezas está dispuesto a defender a Aucas ante cualquier circunstancia, inclusive factores externos. "Nosotros no le tenemos miedo a nadie y respetamos las autoridades y los rivales, pero no permitimos los atropellos. No tenemos miedo a levantar la voz (...) Si nos ganan deportivamente, nosotros vamos a reconocerlo y aplaudirlo pero, a las malas, no. (...) Me refiero al contexto global, a veces no son solamente los clubes, hay intereses personales, empresarios, terceros, regionalismo, hay muchos factores", puntualiza enérgicamente.

Es consciente de que puede hacer historia -más allá de los récords- y tener el primer título y clasificación a la Copa Libertadores. Con ferviente ímpetu, pide más apoyo y que los hinchas crean. En cada partido, desde el banco abandera los sueños de la hinchada y, al final de la temporada, quiere sumirse con ellos en un abrazo de campeonato.