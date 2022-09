¿En qué puesto está Richard Carapaz? Así queda en la Vuelta a España

Richard Carapaz, del Ineos Grenadiers, ganó de manera espectacular en la etapa 14 de la Vuelta a España este sábado 3 de septiembre del 2022. Eso le permitió descontar algo de tiempo en la clasificación general y escalar dos posiciones.

Ahora, la 'Locomotora del Carchi' está en el casillero 17 de la clasificación general a 13:44 minutos del líder que sigue siendo el belga Remco Evenepoel, del Quick-Step Alpha Vinyl Team, quien es el líder con 52:21:33 horas.

En la carrera también está el ecuatoriano Jonathan Caicedo, del EF Education-EasyPost, en el casillero 62 de la general a 1:29:56 horas del líder.

Antes de esta jornada, 'Richie' estuvo en el puesto 19 a 14:52 minutos.

Las opciones de los tricolores por alcanzar un podio en la clasificación general son pocas. Eso precisamente ha sido una de las claves para que 'Richie' pueda ingresar en fugas y ganar de manera sensacional en las etapas 12 y 14 de la Vuelta a España.

Como está lejos de los primeros puestos, los favoritos han permitido que Carapaz se marche entre los fugados. Por el contrario, si él estuviera más cerca en la clasificación lo más probable es que no hubieran dado su visto bueno para que esos aventureros se puedan adelantar.

Muchas veces los hombres de las fugas no llegan primeros a la meta, pues son alcanzados por el persistente paso del pelotón, pero en esta Vuelta a España Carapaz ha sabido mantener la ventaja y ganar dos históricas etapas.

En esta etapa 14, 'Richie' Carapaz y el grupo de escapados llegaron a tener más de cuatro minutos de ventaja sobre el pelotón de favoritos donde estaba el líder y otros ciclistas que buscan el podio de la general. Al final, 'Richie' ganó con solo ocho segundos de ventaja sobre el colombiano Miguel Ángel López (Astana) y Primoz Roglic (Jumbo Visma), segundo y tercero en ese orden.

🇪🇨 From Carchi to the top of the world!



🏆 2nd win for the INEOS Grenadiers man at #LaVuelta22 after a hectic battle on la Sierra de la Pandera.



🎬 Enjoy the final KM! pic.twitter.com/yvZZJl0rgS