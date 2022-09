Richard Carapaz relató su ataque ganador en la etapa 14 de la Vuelta a España

En sus declaraciones luego de ganar en Sierra de La Pandera, tras un exigente recorrido de montaña de 160,3 km, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz aseguró que antes de la jornada dialogó con su equipo para intentar meterse en la fuga y buscar la victoria en la etapa 14 de la Vuelta a España. Al final, 'Richie' logró su objetivo y alcanzó un histórico 'doblete' en la ronda española.

"Sabíamos que era una etapa importante, que podíamos repetir lo del otro día. Al final estuve en el momento preciso, pude atacar y me fui solo. Conocía la subida muy bien, intenté subir a mi ritmo sin desesperarme. Ha sido una etapa importante para mi palmarés, sobre todo con mucha moral para irme de aquí de esta vuelta", dijo el ciclista del Ineos en declaraciones que difundió la organización de la carrera.

"Pude estar en la buena (fuga) y aprovechar el momento. La verdad que lo he hecho muy bien, estoy muy contento", añadió el ecuatoriano este 3 de septiembre del 2022.

Cuando faltaban 3,5 km, Carapaz realizó un sensacional ataque y se descolgó para colocarse en cabeza de carrera.

Más adelante, en declaraciones la cadena ESPN, la 'Locomotora del Carchi' contó que antes de la largada, en el autobús, dialogó con su equipo para que pudiera meterse en la fuga. "Al final muy contento, una etapa muy peleada para la fuga. Salí mentalizado del autobús, hablé con el equipo para poder coger la fuga", contó.

"Salí mentalizado... pude estar en el corte bueno, me fui solo... hubo un buen entendimiento en la fuga", explicó.

'Richie' Carapaz comentó que una de las claves estuvo en no desesperarse y mantener su ritmo en las subidas finales. Además, el ecuatoriano ya conocía el recorrido porque lo había subido en el 2017. "Lo conocía, sabía cómo era... sin desesperarme la verdad, sabía cómo era esta llegada. Disfrutarlo aquí ha sido increíble", comentó.

"Estoy muy contento. Es un triunfo muy significativo, la verdad que me voy muy contento de la vuelta", complementó Richard Carapaz.

