Richard Carapaz ganó la exigente etapa 14 de la Vuelta a España

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ganó otra vez en la Vuelta a España, al cruzar primero en la etapa 14 este sábado 3 de septiembre del 2022. 'Richie' se metió en la fuga y luego fue el más fuerte en los kilómetros finales que incluyeron exigentes subidas. Se trata de otro triunfo histórico de la 'Locomotora' entre los mejores ciclistas del mundo.

Cuando faltaban 3,5 km, Carapaz realizó un sensacional ataque y se descolgó para colocarse en cabeza de carrera. Luego, todo fue emoción y sufrimiento porque a la par Primoz Roglic concretó un ataque en el grupo perseguidor de los favoritos y se colocó a unos 30 segundos por detrás del ecuatoriano.

No obstante, con esa calidad y coraje que distinguen al tricolor, Carapaz se mantuvo fuerte en los pedales y se impuso con autoridad al cruzar en solitario la meta en 4:09:27 horas de carrera. Esta es su quinta victoria de etapa en grandes vueltas, tras sus éxitos en el Giro de Italia (una en 2018 y dos en 2019) y la también emocionante etapa 12 en la ronda española del 1 de septiembre del 2022.

El final de esta jornada fue muy duro, con unos ocho km de tremenda subida en un terreno un tanto irregular lo que fue una gran dificultad para los deportistas. Hubo rampas de hasta el 15%, lo que es muy difícil y marcó diferencias entre los favoritos.

A falta de 30 km, a las 09;15 (hora de Ecuador), la fuga tiene una ventaja de unos cuatro minutos sobre el pelotón en el que transitan los favoritos de la clasificación general.

Al estar en la fuga, con otros nueve corredores, Carapaz tiene opciones de ganar esta jornada. También figuran Alexey Lutsenko (Astana), Luis León Sánchez (Bahrain - Victorious), Mads Pedersen (Trek - Segafredo), entre otros.

A falta de unos 8 km, Carapaz se puso en cabeza de carrera solo acompañado de tres corredores.

El ciclista tricolor del Ineos se consagró este 1 de septiembre de 2022, en la etapa 12 de la competencia ibérica. Fue un hecho histórico y el tricolor lo asimiló así, con mucha emoción tras cruzar la meta.

En el 2020, Carapaz finalizó en el segundo lugar de la clasificación general de La Vuelta, detrás de Primoz Roglic. Sin embargo, no consiguió ganar ninguna etapa.

Para la edición 2022 llegó como uno de los favoritos, pero debido a su irregularidad quedó fuera de la pelea en la primera semana y se propuso ganar una de las etapas de la competencia, para seguir sumando a si palmarés.

Con esto, Ecuador se suma a los pocos países sudamericanos que consiguieron una victoria de etapa en esta competencia. Colombia suma 36 victorias, Venezuela una y Argentina una.

De las seis etapas ganadas por ecuatorianos en las grandes vueltas (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España), Carapaz ha conseguido cuatro. Las otras históricas victorias fueron alcanzadas en la edición del Giro de Italia 2020 por Jonathan Caicedo (etapa 3) y Jhonatan Narváez (etapa 12)

