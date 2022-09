Carlos Rodríguez: 'Richard Carapaz se ha sacrificado por mí' en la Vuelta a España

El ecuatoriano Richard Carapaz Montenegro fue uno de los grandes protagonistas de la etapa 15 de la Vuelta a España al meterse en la escapada del día y luego ayudar en el tramo final a su compañero de equipo Carlos Rodríguez. El joven español, el mejor ubicado del Ineos en la carrera, agradeció públicamente al tricolor.

"No ha sido mi mejor día, pero he tenido la suerte de tener un gran equipo apoyándome y una afición increíble animando. Especialmente quiero agradecer a Richard Carapaz que se ha sacrificado por mí", publicó el ciclista español en sus redes sociales, junto con una imagen en la que se lo ve extenuado.

Este 4 de septiembre del 2022 se cumplió la etapa 15 de la Vuelta a España, considera como la jornada reina porque tenía el puerto más exigente de toda la carrera.

El trayecto de 152,6 km se cumplió entre Martos y Sierra Nevada. Fue una jornada de montaña en la que Rodríguez, de 21 años, perdió tiempo en la general pero aún se mantiene en el 'top 5'. Eso sí, sin el acompañamiento de 'Richie' en la parte final probablemente hubiese perdido más tiempo.

"Richie hizo un gran trabajo. Me esperó y me ayudó. Gracias a él y a todo el equipo por su apoyo", también dijo Rodríguez en declaraciones que publicó el Ineos.

"Impresionante trabajo de Rodríguez y Richard Carapaz", añadió el poderoso elenco británico.

En otros mensajes, el Ineos también reconoció la labor de 'Richie'. "Carapaz hizo un gran trabajo para ayudar después de retroceder desde la escapada. ¡Brillante trabajo en equipo!", publicó el Ineos Grenadiers.

🗣️ "Richie did a super great job. He waited for me and he helped me. Thanks to him and all the team for their support."



Awesome work @_rccarlos and @RichardCarapazM 🤗#LaVuelta22 pic.twitter.com/A127hun3py