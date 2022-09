Richard Carapaz, protagonista de la etapa reina en la Vuelta a España

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz volvió a meterse en la fuga, este domingo 4 de agosto del 2022, en la etapa 15 de la Vuelta a España. Al final, 'Richie' fue protagonista destacado y se quedó de la escapada para ayudar a su compañero Carlos Rodríguez en la que fue considerada como la etapa 'reina' de la carrera por la dureza de sus subidas.

El ganador de la etapa 15 fue Thymen Arensman del Team DSM. Carapaz ingresó en el casillero 17, a 6:18 minutos del vencedor.

En esta jornada, Carapaz se metió en la escapada del día y estuvo adelante hasta que faltaban unos 19 km para la meta. En ese momento, el carchense se quedó para esperar y ayudar al español Carlos Rodríguez, su compañero en el equipo Ineos.

En ese punto Carapaz se quedó del grupo perseguidor que estaba con casi tres minutos por delante de los favoritos, para tratar de ayudar en la parte final de la carrera a su compañero de equipo Carlos Rodríguez que disputa los primeros puestos de la clasificación general. Antes de eso, el ecuatoriano participó de la fuga del día.

Carapaz y Rodríguez conectaron a falta de unos 12,8 km. Entonces, 'Richie' se colocó por delante y empezó a marcar el ritmo para que su compañero se sintiera protegido y pudiera avanzar un poco más cómodo. Ese es el trabajo que hizo al ecuatoriano en esta jornada, en beneficio de su compañero y de su equipo.

Carapaz aguantó con ese ritmo hasta que faltaban unos cinco km. En ese momento hizo una señal con la mano, se abrió a la derecha y dejó que su compañero siguiera el camino hacia la meta. En las imágenes de televisión se observó a un 'Richie' agotado.

Thymen Arensman (Team DSM) ganó la etapa 15 con 4:17:17 horas. Le siguieron:

2. Enric Mas a 1:24 minutos

3. Miguel Ángel López a 1:25

4. Jay Vine a 1:30

5. Primoz Roglic a 1:44

10. Remco Evenepoel a 1:59

12. Rigoberto Urán a 2:33

14. Carlos Rodríguez a 3:29

17. Richard Carapaz a 6:18

El líder de la general sigue siendo Remco Evenepoel, aunque perdió algo de tiempo.

Evenepoel encabeza la carrera con 56:40:49 horas. Le siguen:

2. Primoz Roglic a 1:34 minutos

3. Enric Mas a 2:01.

4. Juan Ayuso a 4:49

5. Carlos Rodríguez a 5:16

6. Miguel Ángel López a 5:24

Los ciclistas tendrán una jornada de descanso el 5 de septiembre del 2022.

Over at #LaVuelta22 @_rccarlos is having to set his own tempo on the final climb after becoming distanced from the main GC group.



For @RichardCarapazM, another big day out in the break just came too soon and he's also slipped back on Sierra Nevada. pic.twitter.com/CgON8oc9Jg