A las urnas

Vamos a votar con fe en un país mejor. Estos tiempos de pandemia, de desempleo y crisis económica solo nos han traído malas noticias. Muchos perdimos amigos y conocidos, muchos enfermos delicados por el coronavirus no se han recuperado del todo y eso genera secuelas respiratorias y no sabemos si se pueden volver o no a contagiar.

Ojalá el Gobierno cumpla con las vacunas ofrecidas y sean las adecuadas y lleguen rápido a quienes de verdad lo requieren. No debemos dejar de vacunar a los médicos, a los viejitos, a los policías y agentes de tránsito y municipales que salen a la calle a cuidar la seguridad y el orden.



Más allá de la elección – no podemos decir por quién vamos a votar porque estos días la ley lo impide – lo importante es buscar un voto serio, por un mejor porvenir, con progreso y más trabajo, con protección a la moneda para que no nos asalte el fantasma de la inflación y la falta de alimentos.



Debemos invertir, producir y conseguir acceso a crédito barato para sacar adelante, obtener trabajo y tal vez poner micro empresas y dar trabajo a otros compatriotas. Votemos bien por nuestro futuro. José Arroyo D.