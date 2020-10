Quito acéfalo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Distrito Metropolitano de Quito está abandonado sin liderazgo ni Concejo Metropolitano que lo represente dignamente, los hechos de violencia y agresión al patrimonio cultural de la ciudad son realmente preocupantes, las políticas de prevención, protección, seguridad y convivencia social no existen, acefalía es total.

La administración pública es un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, coordinación, planificación y sobre todo transparencia; no estarán exentos de responsabilidad de todos los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, por lo tanto, son responsables administrativa, civil y penalmente de sus acciones u omisiones.



La problemática de la ciudad se ha incrementado cada día más debido a la indiferencia de burócratas sin conocimiento que ocupan cargos de secretarios o asesores, me refiero específicamente a la seguridad humana y de bienes que se ha desbordado, creando pánico en los habitantes por los asaltos constantes a cualquier hora del día; la movilidad que en tres meses de confinamiento no ha sido capaz de reformar las rutas del transporte urbano a fin de atender a todos los sectores sociales y coadyuvar con el metro; los agentes de tránsito que requieren urgente capacitación en derechos humanos, específicamente trato interpersonal.