Puntos de encuentro

Los candidatos presidenciables de tendencias ideológicas diferentes si pueden hallar algunos puntos razonables de acuerdo que les permita formular un buen pacto de gobernabilidad pensando en el país y el futuro.

Veamos: Contar con una buena inversión extranjera que pague impuestos, otorgue trabajo a los miles y miles de desocupados, promueva la llegada de bienes de capital y de valor agregado a nuestros excelentes productos de la tierra, creo que puede ser aceptado por todos. Proteger al dólar para que no haya inflación y la moneda mantenga valor puede ser un buen acuerdo. Para ello hay que exportar más para y promover el crédito con bajas tasas de interés.



Otro tema clave es disponer de un sistema justo de salud pública que nos permita reponernos de embates de pandemias devastadoras como la que vivimos, tener recursos para vacunarnos contra las enfermedades y dar salud adecuada a la niñez. Además, debemos luchar contra la desnutrición infantil.



Es importante es contar con una buena Policía, con armas y equipos para detener al crimen y bajar los delitos y el asesinato que tantas vidas se lleva. Unas Fuerzas Armadas bien preparadas para blindar las fronteras evitar el contrabando y el narcotráfico para que en el país no impere el crimen organizado.



Una educación para todos de calidad, con buena tecnología, buenas aulas sin despilfarro y maestros mejor preparados puede ser otro punto de pleno consenso.



Los políticos deberían ceder posturas extremas en petróleo y minas. Una minería responsable que proteja las fuentes de agua, pero dote de recursos al país puede promover la prosperidad. Igualmente hay que sacar el petróleo para no morirnos de sed junto a la fuente, pero respetando el medio ambiente, promoviendo el desarrollo económico.