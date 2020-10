LEA TAMBIÉN

Toca pensar dos veces al querer hacer turismo, ya que en los lugares donde hay peajes como la vía a Los Chillos, la Intervalles o el túnel Guayasamín ya no existen casetas donde se pueda hacer el pago manual, solo hay tag independiente de cada concesionaria, y la propaganda que decía que se puede registrar y después pagar no es verdad ya que el sistema solo deja agendar cita para comprar la tarjeta. Hay tramitadores que se han apostado junto a la vía ofreciendo el servicio para hacer la inscripción a cambio de unos dólares. En EE.UU. y Canadá en algunos peajes que toca cruzar se paga y no hay problema. Si en el primer mundo puedo pagar en efectivo, por qué aquí somos tan modernos que no puedo pagar en dinero al que le echaríamos una gotita de alcohol y listo. Esto frena el libre tránsito y movilidad, ya que para la gente que viene de otras provincias debería haber aunque sea una casetita para permitirles cruzar sin ganarse una multa electrónica.