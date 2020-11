El pueblo votará por sus candidatos

El señor Lcdo. Lolo Echeverría Echeverría, el 3 de octubre, escribió “la victoria de los correístas” mediante el cual me calumnia, y muestra sus disgustos y rabietas porque el CNE concedió termino para que el Econ. Andrés Arauz, designe su binomio vicepresidencial, esto es al Economista Rabascall, se evidencia la frustración de él porque aplicando la constitución y la ley, se aceptó la candidatura de Andrés Arauz.

Yo he sido víctima, de contubernio, asociación ilícita, delincuencia organizada, entre los distintos poderes del estado, oligarquías, politiqueros, para impedirme que sea candidato, para lo que se prestaron ciertos jueces corruptos, sicarios judiciales, que se vendieron por el dinero de Odebrecht, por nombramientos en concursos amañados, prebendas, delincuentes, que vendieron su honor y claudicaron su moral.



Gracias al Lcdo. Echeverría, que ofende, que miente, en las elecciones del 2021, los correístas ganaremos abrumadoramente, porque el pueblo no les cree, ya que frente a las injurias que él utiliza en mi contra; el pueblo le dice a los complotados, este pseudo gobierno, el triunvirato que nos desgobiernan, justicia mercenaria y politizada; ustedes mienten, Correa está en nuestro corazón, en nuestras almas, hizo obras, fue honesto, íntegro, incorruptible.



Porque pretender no inscribir la candidatura de los Econ. Arauz y Rabascall, es una verdadera infamia, una patraña, un golpe de estado, que el pueblo jamás lo va a aceptar y estoy seguro que el CNE y el TCE, no se van a prestar.



Da pena leer el artículo, cuando quiere minimizar quienes gobiernan en España, Argentina; gobiernan porque el pueblo cree en ellos, porque en elecciones libres y democráticas los eligió, como va a ocurrir en Bolivia y Ecuador, en el cual el pueblo va a votar por quienes defienden a los pobres, porque son apoyados por Rafael Correa. En mi gobierno existió justicia social, se benefició a los más pobres, los empresarios honestos, trabajadores, banqueros con reglas claras, no miserables chulqueros, ganaron muchísimo dinero, jamás estaré en contra de que se gane, pero siempre priorizando fuentes de trabajo para los pobres, la equidad, la inclusión y la justicia social.



Para desdén de Don Lolo, los pobres de mi patria me respaldan más que nunca.