Investigación por peculado

Es la acción que Fiscalía debe generar contra el expresidente por el escándalo de proporciones en relación con la contratación de médicos extranjeros en Ecuador quienes fueron reclutados en su país de origen y prestaron servicios en nuestro país a cambio del 30% del salario establecido, pues el restante 70% era cancelado directamente al gobierno de Cuba. De la investigación podrían desprenderse varios delitos como explotación laboral, trata de personas, concusión, entre otros que integran el Código Integral Penal.

Existe una dualidad respecto a esta situación, por una parte ya no sorprenden las “travesuras” del ex presidente y de sus colaboradores, cada nuevo delito que aparece confirma que nunca pretendieron servir al país, sino servirse de sus ciudadanos. Por otra parte sorprende e indigna que los recursos que los ecuatorianos hemos generado honestamente, hayan sido desviados a Cuba, para sostener un gobierno cuestionado por atentar contra los derechos humanos, las libertades de los ciudadanos, la democracia; mientras que en Ecuador existen tantas necesidades, en áreas como educación, salud, atención a población en condición de vulnerabilidad.



Es lamentable que Ecuador, se transformó en territorio de explotación laboral, pues los médicos extranjeros no realizaron un proceso de migración legítimo, para cumplir con jornadas médicas acompañadas de adoctrinamiento político. El salario devengado por sus servicios se destinó a financiar una causa política incluso a costa de su explotación, pues únicamente recibían el 30% de la partida económica asignada.



Urge un pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo para impedir esta explotación laboral. Por otra parte se debe reconocer la valerosa acción del Gobierno de desenmascarar este tipo de prácticas.