Monumento a Kirchner 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El 2 de octubre del 2016, EL COMERCIO, publicó micarta : “Medalla a Manuela Sáenz”, en la que analicé el ‘enriquecimiento ilícito’ de los cónyuges Cristina Fernández y Néstor Kirchner sobre el lavado de dinero, peculado y falsificación de documentos.

Objeté el monumento al fallecido Néstor Kirchner, ‘sin ton ni son’, impugnación que como era lógico suponer, el gobierno de entonces, no tomó en cuenta, para nada.



Desde la fecha indicada, solicité que sin más trámite, se proceda a retirar dicho monumento a la ignominia y devolverlo al gobierno argentino y no se condecore a una persona acusada penalmente, por indebida disposición de fondos públicos y como era de suponerse, el gobierno de Correa, no se dio por entendido y peor por aludido. He leído con verdadero interés, que por fin llegó la hora.