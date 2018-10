De León Roldós Aguilera

LEA TAMBIÉN

En relación a la nota enviada por el Comandante General de la Armada, publicada en El Comercio el 4 de octubre del 2018, debo puntualizar que hoy, octubre 10 del 2018, me ha visitado en mi oficina en Guayaquil, una delegación de la Armada Nacional.

Hemos revisado conjuntamente la documentación en que sustenté las interrogantes de mis columnas periodísticas, donde se evidencia que sí hubo el inicio de una negociación específica para traer una draga desde Holanda, con precio, supuesto financiamiento y tiempo de arribo, pero cuando días atrás la Armada obtuvo mejor y mayor información, cortó con los supuestos ofertantes todo vínculo de negociación, decidiendo seguir el proceso normal que establece la Ley Orgánica de Contratación Pública. Me alegra conocer los correctivos que se ha ordenado en la Fuerza Naval, que los honran.



Más aún, me hicieron conocer su rechazo a la edición de un video que aparece de autoría de un supuesto “Frente Rebelde de Defensa de la Dignidad de la Armada del Ecuador”, contra el Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, mi sobrina Martha Roldós Bucaram y mi persona, precisando que nada tiene que hacer la Armada Nacional en su edición y circulación, como se quiere hacer aparecer en ese video, lo que evidencia lo miserable de quienes estaban atrás de la negociación de la draga en referencia. El video me lo envió el mando naval vía WhatsApp. También por esa vía envío el pronunciamento naval de rechazo a ese video.