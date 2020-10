Injerencia del Estado en las Empresas Públicas

LEA TAMBIÉN

La falta de pago de Petroecuador desde marzo a los cañicultores nos revela la intromisión del Gobierno en el flujo de caja de la petrolera, por cuánto se espera que el Ministerio de Economía, asigne recursos para cancelar a los cañicultores, generadores de etanol.

La salud de una empresa, sea pública o privada, se la conoce por los datos que generan sus movimientos contables, entre ellos, el estado de flujo de caja o efectivo, que sirve para asignar los montos para inversiones (reparaciones); la parte operativa y la de financiamiento. Si el Ministerio de Economía toma los ingresos de la venta de gasolina, le deja a la empresa sin tener la capacidad de pago a sus proveedores, como es el caso actual, o sin fondos, para el mantenimiento de sus activos, quedando la empresa en estado de insolvencia, obligándola a solicitar el cambio de ese activo, por medio de una licitación, encareciendo de una manera exagerada los costos de operación. En la parte de control, se pierde el seguimiento de las diferentes etapas de la producción, luego la reposición de bienes no controlados, pueden servir para actos de corrupción. El manejo del flujo de caja da lugar al análisis de su proyección, no permite que llegue a ser negativo y mantendrá a las empresas saludables y con utilidades. El Gobierno debe controlar el manejo de las empresas públicas, por medio de auditorías permanentes o a través de intendencias y la Contraloría, pero no interferir con su funcionamiento, al conocer sus resultados económicos, puede hacer uso de sus excedentes, registrarlos en el flujo de caja del Ministerio de Economía, evitando ahogar las empresas y que se diluya en gastos corrientes del Estado, sin que pueda establecer el verdadero flujo que tiene.