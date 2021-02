No es quien grita más...

No es cuestión de ver quién es el que más improperios lanza, insulta más creativamente o mira más feo al otro… Necesitamos y exigimos: madurez… “Que si gana fulano…Me voy”, pues no es de mucha ayuda tampoco ese pensamiento retorcido, egoísta y caprichoso… Si usted quiere irse… Un buen apretón de manos, que le vaya bien, ¡felicitaciones! Por poder darse el lujo de irse a otro país… pero a quienes no contamos con la posibilidad de huir, no nos queda más que seguir luchando por dignidad.

Esto se ha convertido en una batalla de insultos…Que si el de un lado tiene cachetes y el del otro no sabe bailar… ¿De verdad ustedes creen que necesitamos esos análisis?, queremos ser tratados con justicia, que lo bueno no sea solo para los panas, familiares y cuotas políticas, que vivir sea un derecho que se ha convertido en una lotería



Quedó claro que rechazamos la traición, que desconfiamos ya de todos, al parecer lo que no quedó muy claro es la necesidad de romper la arraigada costumbre de hacerse los ciegos ante la corrupción, de pensar que la política es un concurso de quién grita, vocifera e insulta más… Maduremos, la política debe encaminarse a servir no a servirse, así que pongan en la mesa propuestas claras, no insultos… guarden su rabia para su vida privada, compórtense a la altura, necesitamos que trabajen con honradez, que nos haga sentir orgullosos de ser ecuatorianos.



Recuerden que están buscando la presidencia de un país… No de la gerencia de un circo, aquí necesitamos inteligencia no show, honradez y no picardía.