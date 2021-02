De las elecciones y más

Conforme ha pasado el tiempo los problemas de nuestra sociedad para muchos no han sido entendidos, y pocos, los investigadores que conocemos más a fondo nuestra realidad, las actitudes, comportamientos y todo los que somos, no han cambiado, porque nuestra cultura no nos permite, por ello toda nuestra realidad es el resultado de ésta.

Así el Consejo Nacional Electoral debió y debe aún hacer respetar las idiosincrasias de nuestra población, y más de los candidatos a las diferentes dignidades. Antes y ahora se pueden hacer valer los reglamentos que, si pueden haber, para no caer en lo que ahora estamos: Los candidatos deben y debieron estar limpios de todo, haber sufragado primero, estar a salvo de deudas o haber estafado al estado, así ni siquiera se les debe dar datos de las elecciones. Los candidatos antes y luego sino cumplen con sus ofrecimientos deben ser separados de sus cargos. Los candidatos y para serlo, la Constitución, debe tener leyes y reglamentos de un mínimo de preparación para optar por sus candidaturas. Y un grave mal que tenemos, aquí en el Ecuador debe haber solo 3 partidos políticos y no 15, 20 o más, con esto no podemos tener mejores candidatos que sean el tamiz con sus planes y proyectos de excelencia, y lo más grave darles dinero para sus campañas todavía más en tiempo de pandemia y vacas flacas.