Las elecciones 2021

Las elecciones muestran la consigna del socialismo del siglo XXI, que fue el atomizar la votación en 16 candidaturas, para ganar en una sola vuelta, apelando a la vanidad de personas, que, sin ningún mérito, ni experiencia, se postularon, compraron la participación en partidos políticos extinguidos por corrupción, y no cumplir requisitos de contraloría, que el TCE permitió.

Para ser presidente el CNE no pone condiciones a nadie, ni se examinan sus propuestas, méritos o educación, así en la primera vuelta ganó la propuesta de Arauz, de extraer oro de los teléfonos, y disputando el tercer lugar el candidato Yaku Pérez, que propuso exportar el agua, para sustituir la exportación de petróleo. La mala noticia es que esto nos alcanza para pagar USD 70 000 millones, que los ecuatorianos debemos, ni vamos a encontrar quien nos quiera prestar dinero.



El resultado de las elecciones es que en el segundo lugar hay tres ganadores, con votaciones similares, los tres nos dicen lo que los ecuatorianos queremos, y deben unirse en una sola propuesta. Si Arauz ganó en Guayaquil, fue porque votantes desesperados por el impacto de la crisis, creyeron en un bono de USD 1 000, pero no les dijo a sus votantes que Correa nos dejó endeudados con más de USD 5 000; que pagaremos con más IVA, combustibles e impuestos; el bono de USD 1.000 es un delito contra la democracia, que no está especificado en la Ley electoral.



El pensar que Yaku le ganó a Lasso en Guayaquil es un absurdo, y creer que con lanzas hacen una propuesta pacífica, y van a ganar las elecciones, están equivocados. La actitud de todas las confederaciones indígenas es más de lo mismo, es el autoritarismo, la impunidad por destrucción del Centro de Quito, la quema de la Contraloría, que es ir a la destrucción económica y moral del Ecuador que Correa nos dejó.



Estamos en el medio de una pandemia y en una de las peores crisis económicas y de salud que ha tenido el Ecuador y el mundo, y si no pensamos pragmáticamente, y no nos unimos en un Gran Acuerdo Nacional, o el último que salga que apague la luz.