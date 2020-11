La colada sin familia o familia sin colada

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hay fecha y fiestas que no las concebimos sin pensar en reunión, invitación, familia, porque no es la comida es el compartir con los de uno los que los enseñaron los abuelos, los padres es la conversación del día a día son las bromas y sobre todo el gusto de vernos.

Pero aquí estamos con miedo y respeto a los nuestros pensando si hacemos o no una colada solitaria y medio vacía por un lado no queremos dejar las tradiciones y por otro podremos saborear y repetirnos sin sentir la nostalgia de otros días.



Personalmente pienso que todo pasa y todo cambia que este año no dejemos pasar lo que nos corresponde hacer que nuestros hijos tengan el recuerdo de que sus padres enfrentan la vida y la van resolviendo con optimismo, con esperanza de que vendrán mejores tiempos.



Una de las lecciones que nos deja la pandemia es la de tomar las circunstancias como vienen amasarlas darles forma, decorarlas y servirnos. Así que familia con colada y guaguas, si Dios quiere el próximo año la tendremos todos juntos.