Menos del 4%. ¡Fuera!

Diario EL COMERCIO informaba el día viernes, que hasta 12 partidos políticos con candidato presidencial en las últimas elecciones alcanzaron menos del 4%.

El sistema debería estimular la formación de partidos grandes, con miles o millones de afiliados y simpatizantes, pero los grupúsculos, que son clubes de oportunistas electoreros, no deben seguir existiendo, ellos tienen oportunidades en las urnas que los demás ciudadanos no tenemos.



Que se purgue el sistema y que la ley impida que partidos minúsculos nos pongan en la papeleta el rostro sonriente de quien luego no suma siquiera los votos de la familia.



Ya basta de tanto desperdicio. Los debates electorales tuvieron que dar pantalla en largas jornadas a muchos aventureros que con sus discursos populistas o sus ideas maltrechas dejaron en claro que están de más en la fiesta democrática, mes cercana al tumulto que a la disciplina y las ideas de cambio y prosperidad.