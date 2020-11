Ya no hay guerra con el Perú

EL COMERCIO en su edición del 19 de los corrientes, nos informa que de los 12 aviones adquiridos hace 10 años, solamente 2 están operando, pues los demás requieren de reparaciones caras y de repuestos que expresamente hay que mandar a fabricar porque esos modelos ya no se los fabrica.

No critico la compra, porque pensaría que estuvo bien hecha porque las exigencias con la que se adquirió se habrían cumplido, lo que no sucedió en la famosa compra de los helicópteros porque casi todos terminaron accidentados.



Mi sugerencia, está dirigida a que el Ecuador debería salir del círculo mental en que han caído casi todos nuestros militares, llevados del prurito de comprar los equipos de guerra que siempre se adquirieron, por tradición más que por necesidad.



En concreto, planteo ya no comprar buques de guerra, sino lanchas costaneras y ya no comprar aviones de combate, sino helicópteros multiservicios, porque lo que necesitamos hoy es facilitar la movilización del personal militar y no enfrentarnos en una batalla con el Perú.



Nuestros enemigos, son ahora los narcotraficantes, dentro y fuera del país.