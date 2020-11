Respecto al artículo del Sr. Gutemberth Vera...

... publicado en el diario EL COMERCIO, viernes 30 de octubre, proclama que el pueblo sabe que es un hombre honesto, íntegro, leal; “Porque somos correístas, gente buena, trabajadora e íntegra”. Autocalificarse es su derecho, pero tomar el nombre del pueblo es impropio y dudoso incluir al pueblo correísta engañado por un líder y secuaces que ganaron las elecciones con fraude-corrupción e hicieron obras inservibles o mal construidas a un costo el doble, el triple, etc. del avalúo real para la corrupción del “toma y recibo”, tanto es así que el Ex –presidente y su círculo íntimo han sido sentenciados, unos en la cárcel, otros prófugos. Se autocalificaban de honestos, íntegros, leales, “inocentes mientras no se demuestre lo contrario”, y cuando se demostró: los jueces fueron contratados como sicarios judiciales. Opinión de quien suscribió la carta, en su caso para “inconstitucional e ilegítimamente no dejarme ser candidato…”. Es incomprensible que ciudadanos honestos, íntegros, buena gente, trabajadores sean correístas, devotos de un Ex presidente fugitivo de la justicia, declarado culpable de corrupción, a no ser que, en mi opinión, los devotos recibieron favores u ofrecimientos a futuro.