Cartas al Director / 30 de enero de 2023

La Comisión Anticorrupción de la OEA

Los ecuatorianos debemos entender que la corrupción nos ha endeudado a dos o tres generaciones; la deuda con el FMI no es dinero que se invirtió en obras para el desarrollo del país ni para sacar a la gente de la pobreza; los únicos que salieron de la pobreza fueron los que nos gobernaron los últimos 12 años; saquearon los recursos del Estado en obras inútiles como el Aromo, Coca Codo Sinclair, la refinería de Esmeraldas, contratos con Petro- China, para citar las más emblemáticas. Fueron un sinnúmero de obras, con sobreprecio, que se hicieron en los gobiernos de los últimos 12 años. La corrupción está enraizada en todos los estratos sociales del país, porque nadie va a la cárcel; la impunidad está garantizada en la constitución de Montecristi. Esa constitución fue el caballo de Troya del Foro de Sao Paulo para tomarse la región, como lo estamos viendo ahora. La única manera de terminar con esto, y de una vez por todas, es traer a la comisión contra la corrupción de la OEA. Y para ello pido el apoyo de la prensa y de la sociedad civil para que insistan en esto, porque la raíz de la corrupción es la impunidad. Si el presidente Lasso cree que las denuncias de la Posta son infundadas, el mejor momento para limpiar el honor de todos los involucrados y la sombra de toda duda es traer a la comisión anticorrupción de la OEA, porque “el que nada debe, nada teme”.

Juan Orus Guerra

¿Me preguntaron quién y qué ganará (el “SI” o el “NO”)?

Mi respuesta: habría que preguntarle a Correa. Hablando claro, “no es un prófugo” y solamente, no puede venir “por el momento”. “Moreno fue más de lo mismo con los mismos, igual que Lasso con los ministros y funcionarios de Correa”. En 2019 hubo 17 candidatos para alcalde (hoy, 12), chantajeados y comprados; apagón cibernético y hasta se fue la luz; y ganaron con míseros 21% (Yunda), y 23% (Pabón). Listos a recibir y ayudar a violentos que intentaron un golpe de Estado, destruyeron Quito y el país y quemaron la Contraloría con las pruebas. Y Moreno no cayó por Cynthia y el río Guayas. ¿Qué a Yunda le favorecen las encuestas? Con popularidad por sus radios (¿escándalo de las frecuencias?), el vóley y grillete que es decoro camarada, ¿si en 2019 alcanzó un modesto 21%? Zurdos y panas iniciaron la campaña meses antes. ¿Y el CNE? Bien gracias. Andrés Páez debe tener un delegado en cada una de las mesas con ojo de chícharo y obtener el acta final; en 2017 no los tuvieron y le hicieron fraude. ¡Quito, atenti! Y la “Consulta” puede enterrar al Ecuador, a favor y para siempre la Robolución del SSXXI con el “NO”. Con preguntas de cambios mínimos y anexos extensos - no siendo lo que nos pintan - Y no libra al país del SSXXI saqueador como la de Moreno. El “SÍ” sería un pequeño bálsamo. ¿Confundida? en papeletas de candidatos a alcaldes, prefectos, concejales urbanos o rurales, juntas parroquiales, delegados al Cpccs hombres, mujeres y de la república independiente indígena. P. Troya, activista Lgbtiq y del matrimonio igualitario, llegaría al Cpccs. ¿Si el 92% de ecuatorianos creen en Dios y su familia de papá, mamá, hija e hijo?

Juan Carlos Cobo Rueda