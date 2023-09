Cartas a Quito / 3 de septiembre del 2023

Dios enseñó y está en su Escrituras

El país rayó Villa y otros, quiere paz, trabajo, el dólar y no ser otra Cubazuela. Fraude en las juntas y telemático en el exterior, ¿representante de la empresa V. Hernández correísta? No iban a permitir que pase Zurita. Asesinan al líder-presidente con mutismo del país, el gobernante, la Policía, ¿Fiscalía y el FBI? Christian lo reemplazó y Atamaint (señalada por Contraloría, prorrogada de modo ilegal AC 210 y AC 83.1.- Autoridades y 18M deben acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad “competente”), no dio paso a su calificación mediata, no permitió que esté en el debate; no dejó que salgan los spots de Christian y Andrea de 35 años, violando el “derecho de igualdad”. Zurita: “Después de ver el debate llego a la conclusión de que el CNE continuó con la tarea de los sicarios, silenciar a F. Villavicencio”. Ninguno señaló falta de democracia por ausencia de Zurita, “debate malo donde triunfaron los memes”. ¿Sin ningún mérito en campaña el país raya por el hijo de Alvarito? ¿Ganará Luisa o esperarán a 2025 y otro Lasso 2? ¿A Alvarito fraude 1998, 2006 y no dejaron participar en 2021? ¿Debate del balotaje sube o baja varios puntos en el One by One, en primera vuelta no se ha visto? Formato tapando la corrupción y Villa y Zurita ganaron “sin estar presentes”. La BBC “dice lo mismo” en el primer debate republicano “que no estuvo Trump” y; V. Ramaswamy de origen hindú, dice: Trump es el mejor presidente del Siglo XXI, no al poder que utiliza la Policía y la Justicia para perseguir a opositores, Dios existe y hay 2 géneros, el racismo inverso es racismo (como el delito de odio a la inversa es odio que, persigue y encarcelar a quien piensa distinto o el derecho a la réplica a la inversa que no es réplica, es más odio y persecución a quienes son opositores y es alfil de la impunidad), una frontera abierta no es frontera, los padres determinan la educación de sus hijos y la familia es la mejor forma de gobierno conocida por la humanidad. T. Carlson: después de protestas fraguadas, 2 empechments y acusación, Trump: ¿lo siguiente, su asesinato?; entrevista record de audiencia local y mundial? ¿Dejarán a Milei liberal ser presidente en Argentina (quieredolarizar y aquí lo opuesto desde 2006, proscrito en Montecristi), o pasará lo de Villa y fraude, Gabela, Nisman, S. Abe…? Eliminan religiones, la ética, la moral, el civismo, el patriotismo, la democracia y las libertades. “Dios no nos ha abandonado como nunca lo ha hecho”. Pero lo olvidamos desde el culto, el micrófono, el tumulto y el pueblo uniformado. Jesús: “La verdad os hará libres”. Lo dijo M. de Jesús y la familia debe ser protegida del engaño, el crimen y pobreza espiritual y mental como a la Tierra o habrá mucho dolor. Se presentan como buenos y violan y se burlan de la “ley del hombre y en vano; de la Ley de Dios”.

Juan Carlos Cobo Rueda

¿Hubo fraude?

Una vez concluida la primera vuelta, son muchos los comentarios de los editorialistas, articulistas, periodistas, analistas políticos y un gran número de personas entendidas en la materia, que dan por sentado que, como es costumbre, en esta ocasión, el consabido fraude también se hizo presente.

De ser cierta esta afirmación, los ecuatorianos perderíamos completamente la fe en las Instituciones y toda opción de que nuestros votos sean respetados; puesto que, durante algunos años, en nada han cambiado las condiciones, mismas que permanecen intactas; las autoridades encargadas de cuidar y monitorear estos importantes actos cívicos, al parecer, son “vitalicias” pues, durante largos años no han sido reemplazadas.

A propósito nos preguntamos: Si los resultados ya están dados ¿Para qué invertir tanto dinero en un nuevo proceso electoral que no es sino el simulacro de un “circo” barato, tomando en consideración que el país se debate en la pobreza?. Lo único que podría salvarnos es la inmediata remoción de todos estos personajes que se han apoderado del CNE y la tienen, prácticamente, secuestrada. El pueblo clama fervientemente, que la Fiscalía, presidida hoy por tan valiente e ilustre dama, y que es a quien le asiste la potestad de reemplazar a ciertos elementos incrustados en el CNE, por personas idóneas, de solidez comprobada y límpida trayectoria; acción con la que, sin lugar a dudas, se ganará el aplauso y el respaldo incondicional de una gran mayoría de ecuatorianos. Ésto con el fin de oxigenar estos espacios públicos, transparentar las votaciones y garantizar que se esté cumpliendo, a cabalidad, la voluntad soberana de los millones de electores que anhelan, fervientemente, que retorne la seguridad, la paz y la justicia para consolidar el progreso y asegurar un futuro promisorio para nuestra amada Patria.

Fabiola Carrera A.

C.N.E. prevaricador

Según el Art. 268 del Código Orgánico Integral Penal, el Prevaricato consiste en que todos los jueces y árbitros en derecho tienen prohibido fallar contra ley expresa, hacer lo que ésta prohíbe o dejar de hacer lo que ella manda; so pena de privación de libertad de 3 a 5 años e inhabilitación del ejercicio profesional por 6 meses.

Por su parte, el Art. 113 del CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA (CD) prevé que el CNE podrá utilizar métodos electrónicos o telemáticos de votación en el exterior, en forma total o “PARCIAL”, garantizando las Seguridades de los mismos.

El último inciso de su Art. 146 –relativo a evitar la declaración de Nulidades de Votaciones, en especial del Exterior– prevé que se aplicarán las siguientes reglas: “En general, en caso de duda, se estará por la validez de las votaciones.”

El Art. 7 ibídem –en concordancia con lo ordenado en su similar 117 de la CONSTITUCIÓN– prohíbe realizar reformas legales en materia electoral que entren en vigencia durante el año anterior a la celebración de elecciones que va a normar.

Su subsiguiente Art. 9 agrega que, “en caso de duda en la aplicación de esta ley, se interpretará en el sentido que más favorezca al cumplimiento de los derechos de participación, a respetar la voluntad popular y a la validez de las votaciones.”

De las precitadas normas podemos sacar obvia y diáfanamente las siguientes conclusiones: Que el C.N.E. no puede declarar la nulidad de las elección ya realizada, más aún porque este caso no encuadra en ninguna de las causales tipificadas en el Art. 147 del CD, como dicho órgano írritamente arguye; pero sí puede y debe realizar parcialmente las elecciones en el exterior, únicamente para aquellos ciudadanos que no pudieron votar. También queda clarísimo que no puede derogar el voto telemático en estos momentos.

En tal virtud, habiendo violado flagrantemente las referidas disposiciones legales orgánicas y constitucionales, evidentemente los 5 vocales del CNE son unos PREVARICADORES –y si realmente existiera la Justicia en este país– no sólo que ya los hubieran destituido del cargo por profanar sus principios legales de independencia, transparencia, equidad, probidad, certeza y calidad; sino que esos pésimos titulares deberían estar presos.

César Eduardo Benítez Jiménez