Presidente Noboa, la prioridad es el país

Los opositores al Gobierno actual, están viviendo la ilusión de que pronto el presidente Noboa, sin otra alternativa válida hasta el momento, deberá encargar sus funciones a la Vicepresidenta, para poder intervenir en su campaña electoral con miras a las elecciones presidenciales del 25; lapso que aprovecharían Correa y sus adláteres para enancarse en el poder que asumiría temporalmente la Vicepresidenta, y que, según sus protervas intenciones, daría un giro sin retorno a la normalidad democrática en el país; obviando así toda responsabilidad por la debacle ocasionada durante su dictadura, especialmente la demencial corrupción del Estado, el asalto a las arcas fiscales, la contaminación de la justicia, la apertura a la narco delincuencia, que mantienen en zozobra a la sociedad ecuatoriana y constreñido el desarrollo del país.

Para evitar este sinsentido que entraña un inminente peligro para la estabilidad democrática y el futuro del país, el presidente Noboa debería asumir la obligación urgente de presionar el cumplimiento de la alerta roja internacional vigente en contra del prófugo de la justicia Rafael Correa, sobre quien pesa una sentencia ejecutoriada, para que regrese a Ecuador, pero a guardar prisión, y responda también por otros tantos delitos cometidos.

Paralelamente, en vista de esas circunstancias, el presidente Noboa, en un acto de generosidad para con el país y por la vigencia de la democracia, debería declinar -por ahora- su legítima aspiración presidencial, y esperar la oportunidad adecuada, puesto que todavía tiene muchos años por delante para continuar con su carrera política.

María Paula Romo y Henry Cucalón, dos jóvenes políticos de profunda convicción democrática, honestos y experimentados, se aprestan a participar en las elecciones del 25, para optar por la presidencia o vicepresidencia; cualquiera sea el orden. El país vería con buenos ojos que el presidente Noboa apoye estas candidaturas, así como la de otros ciudadanos con iguales características, con quienes debería conformar una alianza política que se encargue de blindar la democracia y proyecte una nueva era para el país. ¡Esta es la alternativa que anhelamos los ecuatorianos de bien!

Leonardo Cueva Piedra

Sin punto de comparación Noboa con Milei

Noboa no valoró ser segundo después de Bukele y baja al sexto puesto…, porque el país rechaza a RC5-PSC y otros que aúpan el crimen, la corrupción y nos hacen Cuba-Zuela. Habla mal de Bukele y Milei que frena a “kirchneristas, peronistas y vendidos”. En 6 meses los “K” y “P” agitan con “ricos” sindicalistas de casi 40 años en el puesto, gerentes de la pobreza, haciéndose “ricos” con la comida de 21 millones de pobres de macabra Justicia Social. A Fernández sin ningún Paro General, Milei con 2 y piquetes todas las semanas. País en quiebra y con hiperinflación tiene superávit, inflación del 4.2% y 0% en alimentos después de 30 años. “Sí, a la dolarización y aquí van a desaparecerla con el país”. Líder mundial que ayudó a la derecha a ganar en el “PE”. Con 7 senadores de “72” y 37 diputados de “257” leyes para el desarrollo, oxígeno para que los orcos- zurdos no lo tumben con golpe de Estado fallido para incendiar el Senado y destruyeron B. Aires como a Quito en 2019 y 2022. Los obscuros mundiales y locales quieren sacar como sea y eliminar a Milei, lo hicieron con Nisman, Villavicencio, Gabela…, Navalny, O. Paya, E. Jarquín, F. Albán, O. Pérez y a 9.465 en diez años del narco-criminal Maduro, J. Kubera por Taiwán (la esposa dice que después de 3 días de cenar en la embajada china su salud se acabó, tiene varias cartas amenazantes), S. Abe que armó al Japón por la amenaza china y denunció a la OMS de China. El Papa con foto de Aerolíneas Argentinas por su no-privatización y siga el curro millonario. Noboa con RC5-PSC ¿de penúltimo a segundo?, sube el IVA, la gasolina, no apoya a Diana, su alma al Diablo por la CNJ, según R. Aguilar y ¿regresa el prófugo?, su Vice pacta como él, la delincuencia sigue igual, etc.

Juan Carlos Cobo Rueda