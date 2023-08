Cartas a Quito / 29 de agosto del 2023

Las tres verdades

Tres verdades en las últimas elecciones. La primera: la trilogía Domingo Paredes, Juan Pablo Pozo y Diana Atamaint presidentes del CNE odian las matemáticas. Los dos primeros de ingrata recordación y la actual no se queda atrás. El fraude es clarísimo y vergonzoso. No se hace en el sistema informático, se hace con papeletas pre marcadas y actas adulteradas que ingresan al sistema. A los WhatsApp y a las matemáticas me remito. Si Luisa Gonzales alcanza el 33%, la lista 5 para Asambleístas no puede llegar al 57%. Si Noboa alcanza el 24%, su lista para asambleísta no puede tener el 16%. Igual le sucedió a Villavicencio. Se debería hacer una sola papeleta para presidente y abajo las listas de asambleístas que les respaldan para evitar estos errores garrafales de los miembros de las mesas receptoras del voto. ¿Por qué lo hacen? El CNE tiene que responder.

La segunda: la vida y la naturaleza cobran las malas acciones y no perdonan. En el 2006 Rafael Correa (el joven) gana con la ayuda de las FARC a Alvarito Noboa (la vieja política) ahora Daniel Noboa (el joven hijo) gana a Correa (la vieja política). Las tendencias suben y bajan. Hervas y Yaku subieron como espuma y descendieron precipitadamente. Todo lo que sube, baja y la vida se las cobra bajando. Así es la política y el prófugo no quiere ver esta verdad.

La tercera: El legislativo tiene más poder que el ejecutivo. Ya lo dijo Villavicencio: “la presidencia no les interesa, pero sí la Asamblea. Solo ella puede salvar a Correa”. Allí hay que cuidar que no hagan la trampa, como lo hicieron cuando ganó Moreno la segunda vuelta y Serrano lo superó ampliamente en la votación para asambleísta. ¿Por qué no le candidatizaron a José Serrano para la presidencia? No ganaba. Pero a la presidencia de la Asamblea si llegó. El resto de los acontecimientos, el pueblo lo sabe. El correísmo es como el trago adulterado, tiene ciegos al 33% de la población incluido al actual CNE que no ve el fraude ni el fracaso del voto telemático y le disgusta las matemáticas.

Se impone el cambio del CNE y de la Constitución de Montecristi.

José Mayorga Barona

Clases del idioma inglés con IA

La inteligencia artificial ha revolucionado la forma en que aprendemos y enseñamos el idioma inglés. Con su capacidad para analizar grandes cantidades de datos y adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes, la IA se ha convertido en una herramienta invaluable en el aula.

Sin embargo, no podemos ignorar los desafíos que enfrenta la implementación de la IA en las clases de inglés. Uno de los principales desafíos es garantizar que la tecnología sea accesible para todos los estudiantes, independientemente de su nivel socioeconómico o ubicación geográfica. Además, es importante tener en cuenta que la IA no puede reemplazar por completo a los profesores humanos, ya que el aspecto humano del aprendizaje del idioma es fundamental.

A pesar de estos desafíos, la inteligencia artificial ha logrado grandes avances en las clases del idioma inglés. Los sistemas basados ​​en IA pueden proporcionar retroalimentación instantánea sobre pronunciación y gramática, ayudando a los estudiantes a mejorar sus habilidades lingüísticas. Además, las aplicaciones móviles con tecnología AI ofrecen una forma conveniente y eficiente para practicar el idioma fuera del aula.

En resumen, aunque existen desafíos al implementar inteligencia artificial en las clases del idioma inglés, sus logros son innegables. La capacidad de adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes y proporcionar retroalimentación instantánea hace que la IA sea una herramienta valiosa para mejorar el aprendizaje del idioma inglés.

Roberto Camana-Fiallos