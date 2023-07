Cartas a Quito / 19 de julio del 2023

Para el Yasuní se aconseja una explotación petrolera sostenible y sustentable

Existe un punto medio en todo, es el equilibrio de la vida, equivale cuidar el ambiente con desarrollo por igual, esto aconsejo como Cientifico en Desarrollo Sostenible y Sustentable. El Yasuni como una reserva conocida mundialmente, alberga fauna y flora únicas, recursos naturales prodigiosos, alberga a grupos humanos que manejan la selva para su beneficio y para los animales y plantas que conviven en esa reserva. Existen buenos manejos de la industria petrolera la mayoría y escasos malos, ambos no han publicitado sus resultados reales por igual, esto por el poco conocimiento en materia de contaminación, siendo ciertos gobiernos los que han sobredimensionado mostrándole como malo. La industria petrolera llevada con técnica y cuidado muy a fondo, han contaminado muy poco, pero han creado muchas fuentes de trabajo, es mas genera recursos millonarios para los países y gobiernos del mundo, y para concluir voy a enumerar los PROS MAS QUE CONTRAS QUE OFRECE ESTA INDUSTRIA: 1. Hace 100 años se pensó depender menos del petroleo, con vehiculos eléctricos, pero no hubo apoyo, hoy si hay apoyo de muchos países para usar energías limpias y renovables, con lo dicho en los años que vienen, seguirá la dependencia de petróleo, pero mas serán de energías limpias o renovables como la solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa y biocarburantes etc,. 2. Con el Cambio Climatico y/o calentamiento global, las Naciones Unidas y los Foros Mundiales el ultimo de Paris, hay decisión mundial en luchar porque la temperatura media no suba mas de dos grados centigrados, por lo cual el uso de energías renovables será mayor y de petróleo continuara aun. 3. Los recursos que producira el Yasuni serian de 16.470 millones de dólares,, y si no explotamos y gana el no, de donde vamos a sacar esta cantidad para nuestro presupuesto y desarrollo??,. 4. Los mayores productores de petróleo como la region Arabe, Rusia, EEUU, Venezuela, no pretenden dejar el petróleo bajo tierra, en cambio las energías renovables serán impulsadas al máximo. En suma lo que el Ecuador debe hacer es explotar el petróleo del Yasuni, por las razones antes dichas, y es mas, la superficie que utilizaran será de algo mas de 40 pozos, que ocuparían de 40 a 100km2 dedicado a estos, mas 600 km2 de caminos, en total equivaldrá a cerca de mil veces menos la superficie del Yasuni estimado en 10.000km2 o casi igual a la provincia de Pichincha. Piense pueblo elector Ecuatoriano.

Carlos Puga Valencia

Payasos-Magos y saltimbanquis

Hace unos 20 años, el fervor cívico con que afrontábamos una contienda electoral, era hermoso.

Hoy es una mezcla de preocupación, amargura e indignación. Preocupación por que vemos a los oportunistas y poco preparados políticos, que intentan llegar a los dos poderes del Estado. Probaron las "mieles" del poder y no tienen intención de soltarlo, sin importarles en absoluto el País y peor sus ciudadanos. Tienen ansia voraz de poder.

La amargura la tenemos, de ver gente cegada ante mentiras, limosnas y dádivas; siguen apoyando a delincuentes, que nos asaltaron a todos los ecuatorianos, no razonan, no piensa, se olvidaron de discernir. La Indignación, la tenemos quienes pudimos ver políticos de la talla de los Señores V.Ibarra, O.Arosemena, C.Ponce, R.Borja, S.Duran y algunos más, fueron de varias tendencias, todos cometieron errores, pero que lujo de Presidentes, preocupados por el Ecuador y su pueblo. Este calvario de otra vez elecciones, se lo debemos en gran parte a Usted Señor Lasso, confiamos en Usted, nos defraudó significativamente, esperábamos mucho, mucho más de Usted y su gobierno. Nos está lanzando al riesgo de que vuelva la gavilla correista, cuando Usted podía haberlos enterrado para siempre. La historia lo juzgará Señor Presidente Lasso.

Pobre País de tumbo en tumbo.

Eduardo Proaño Paredes