Señora Sofía Espín: no sea irresponsable

Escuché una declaración de la Sra. Sofía Espín, referente a la erosión regresiva del río Coca, en la que sostuvo que esa regresión afecta al río Coca, pero que no afecta a la Central Hidroeléctrica Coco Codo Sinclair.

Me parece que la Sra. Espín, como asambleísta, cree que sabe de todo, cuando, en realidad, no empieza ni siquiera con el razonamiento elemental del problema. Se ha demostrado hasta la saciedad que la erosión regresiva del río Coca va a llegar hasta las obras de captación de la Central hidroeléctrica más grande del país, y, ¿sostener que eso no afecta al funcionamiento de la Central?

Es lamentable que el bloque más grande de asambleístas de la Asamblea Nacional carezca de capacidad de razonamiento: hace poco la asambleísta Pamela Aguirre fue a la Central en cuestión a alardear que estaba trabajando al ciento por ciento, dejando de lado la gran cantidad de fisuras que se presentaron por la mala calidad de la obra, construida en un gobierno que privilegió la forma y no el fondo.

Hay voces que aseguran que se alertó del tema de la erosión regresiva aun antes de que se construya esa central, pero que fueron irresponsablemente desoídas.

Parce que es una constante de quienes caen en fanatismos el tratar de resaltar aún cosas mal hechas, con tal de enaltecer a sus gobiernos, pero la realidad no funciona así, Sra. Espín y Sra. Aguirre, la verdad es implacable y se muestra, tarde o temprano.

Cuando se hacen las cosas, simplemente por relumbrón y apariencia, cuando se hacen apresuradamente porque hay intereses económicos o políticos, personales de por medio, las cosas no salen bien.

En este caso, lo grave y vergonzoso es que, por tratar de salvar la imagen de un gobierno, se sostengan, irresponsablemente, hechos que carecen de racionalidad.

José M. Jalil Haas

Capitalismo-comunista-fascista, el fin del planeta (II)

Miles de “flora y fauna no existen más cada año” por el “animal más depredador” del planeta: “el hombre”. Adiós a las Galápagos y riqueza marina con Correa y operadores Moreno, Lasso y Noboa como el Yasuní y el Ecuador. Militares argentinos hunden pesquero chino. Chao bosques por monocultivos-bovinos de efecto invernadero y químicos que matan el suelo como la minería y el petróleo a selvas, ríos, lagos y mares. A reciclar, caminar, usar bici, sembrar, no la basura en los campos y “no al consumismo”. Maduro devasta la selva con la minería, Evo por la coca y el narcotráfico, el cobalto chino para baterías es muerte y esclavitud en el Congo, virus en plantas… Sin educación y cambio de hábitos de la gente y del “poder corrupto”, el “Cambio Climático es irreversible y devastador”. La energía nuclear fundió Chernóbil, Mayak y Fukushima. ¿Y la IA, G6, robots, pandemias, guerras, bombas, satélites…? “La educación y la ciencia secuestradas por el poder son muerte y esclavitud”. Sí, al turismo, la Naturaleza y otros, pero el poder inmoral dice no a los Bonos-Azules-CO₂ sin una ley, tala de bosques, minería, inseguridad jurídica y delincuencia que matan todo negocio e inversión. El Yasuní con migaja de USD1M. Corrupta chatarra “CCS” de regresión erosiva y sin cascada de San Rafael. ¿Ecologistas del mundo callan las atrocidades zurdas, pero gritan en Olón? Socialismo y comunismo son engaño y fracaso al volverse capitalistas con vara fascista, extractivista, esclavista, corrupta y criminal. Las culturas ancestrales “tildadas de atrasadas” sabiamente cuidaron la Madre Tierra. Kirpal Singh.: La humanidad tendrá que aprender a un altísimo costo, sus diferencias los llevarán a la destrucción, todos quieren paz, pero se preparan para la guerra con ingentes recursos.

Juan Carlos Cobo Rueda