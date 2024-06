¿Fue acertada la construcción de Coca Codo Sinclair? (II)

La Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair tiene amenazas como: Clima, Calidad, Ubicación y Políticos inescrupulosos. a) Clima: en estiaje baja el caudal del río Coca y disminuye la producción de energía eléctrica; en invierno el caudal del río crece y trae como consecuencias 1,- erosión regresiva que según técnicos calificados en dos años llegará a destruir la captación, eliminando la producción del proyecto. 2.- sedimentos gruesos acumulados a la salida del túnel de descarga, hacen que el agua regrese a casa de máquinas e inunde, parando la producción de energía eléctrica por el cierre de compuertas. 3.- sedimentos en suspensión producidos por mal funcionamiento de los desarenadores, dañan los álabes de las turbinas, obligando a parar la producción. Riesgos geológicos que el ex INECEL en 1990 ya había previsto, razón para desechar el proyecto de 1500 MW. b) Calidad: 8000 fisuras en los distribuidores, su reparación es muy difícil, Sinohidro ha intentado dos veces sin resultado positivo, al decir de los técnicos nacionales el procedimiento no es el adecuado, el acero ha perdido sus características y solo el cambio de tuberías es la solución, mientras tanto hay que bajar la presión y, la producción de energía merma. c) Ubicación, el estiaje en la región amazónica se produce entre octubre y marzo, en cambio, en la vertiente del pacífico está en pleno invierno (inundaciones). Para evitar los apagones, lo sensato es distribuir la producción de energía hidroeléctrica en las dos regiones, baja la producción en la una y suple la otra, Coca Codo sumó energía a la vertiente amazónica que ya estaba sobrecargada. Con el capital invertido se pudo construir 6-8 medianas centrales, 150-200 MW, en la vertiente del Pacífico, que además servirían para el control de inundaciones. Para rematar, políticos atrevidos e ignorantes con bobadas tratan de defender lo indefendible.

Marco A. Zurita Ríos