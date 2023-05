Clint Eastwood cumple 93 años y este es su SECRETO de la juventud

Redacción Elcomercio.com

Clint Eastwood llega a los 93 años y sigue tan activo en el mundo del cine. Es director, guionista y actor y sus película son una muestra de su visión sobre la vida, sobre la juventud.

En el multiverso de las letras navegan estas palabras de Dylan Thomas:

“No entres dócilmente en esa buena noche,

Que al final del día debería la vejez arder y delirar;

Enfurécete, enfurécete ante la muerte de la luz.

Aunque los sabios entienden al final que la oscuridad es lo correcto,

Como a su verbo ningún rayo ha confiado vigor,

No entran dócilmente en esa buena noche.

Llorando los hombres buenos, al llegar la última ola (...)”.

La muerte. El temor a envejecer está en la mente, en las reflexiones de cualquier mortal o de esos inmortales que ayudan a dar luz a esta vida. Quizás es una exageración, pero Clint Eastwood es uno de ellos.

Existe una anécdota sobre el actor y director. Hace poco esa historia fue retomada por el presentador español Pablo Motos y el actor argentino Ricardo Darín cuando reflexionaban sobre la edad.

Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo. Hay que mantenerse activo, vivo, feliz, fuerte, capaz’. Envejecer puede ser agradable, e incluso divertido, si sabes cómo emplear el tiempo, si estás satisfecho de lo que has logrado y si sigues conservando la ilusión”. Clint Eastwood

El relato de Eastwood parte de un encuentro que tuvo con el cantante de música country, Toby Keith. Ambos jugaban al golf y el músico pregunta al actor cuál era el secreto para mantenerse activo y brillante a su edad. Hoy, 31 de mayo, Clint Eastwood cumple 93 años y desde 1955 hasta la fecha sigue vigente en sus profesiones.

“Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo”, respondió. Y contó su secreto a Keith, uno que guarda desde 1959: “Nunca dejo que el viejo entre en casa. He tenido que sacarlo a rastras, porque el tipo ya estaba cómodamente instalado, molestando a todas horas, sin dejarme espacio para otra cosa que no fuera la nostalgia. Hay que mantenerse activo, vivo, feliz, fuerte, capaz. Está en nosotros, en nuestra inteligencia, actitud y mentalidad. Somos jóvenes (...). No dejo entrar al espíritu viejo, al criticón, hostil, envidioso, a ese ser que escudriña en nuestro pasado para anudarnos de quejas y remotas angustias, o de traumas revividos y de olas de dolor”.

Envejecer, dice Eastwood, puede ser agradable y divertido si se sabe emplear el tiempo. La reflexión está navegando en Internet, pero también en la canción Don’t let the Old Man in (No dejes entrar al viejo) que fue hecha por Keith. El director ha sido consecuente y se ha criticado con su propia visión en las películas que ha protagonizado.

Lo ha hecho desde ‘Vaqueros del espacio’ cuando un grupo de veteranos astronautas salva al mundo a pesar de ser criticados por su edad. Pero también se cuestiona sobre la edad en ‘Las curvas de la vida’ o ‘Gran Torino’, donde deja claro que los años son el cúmulo de experiencias que sirven para entender la vida con sabiduría y que no son sinónimo del fin de las alegrías.

