Juez del caso Efraín Ruales se excusa por supuesta ‘filtración’ de información

La Fiscalía General del Estado informó este martes, 14 de febrero de 2023, que uno de los jueces de la Sala Penal que lleva la apelación de cinco de los sentenciados por el asesinato del presentador Efraín Ruales se excusó de continuar el proceso.

Según la información difundida en Twitter, el magistrado alega que la decisión tomada al interior de la sala con los otros jueces fue “filtrada” y por tal motivo solicitó su separación del conocimiento y tramitación de esta causa.

La audiencia de apelación a la sentencia, desarrollada el 28 de enero de 2023 –cuya resolución debía emitirse el 1 de febrero– fue postergada por dos ocasiones a pedido de la defensa de los sentenciados, sin que exista aún una nueva fecha para su reinstalación.

Procesados por el asesinato de Efraín Ruales

La Fiscalía ha procesado a Álvaro Bolívar C. A., alias 'Alvarito', como autor de los disparos; a Alexis Paúl C. V., alias 'Casquete', quien conducía el vehículo utilizado en el hecho; y, a Carlos M. C., alias 'Choclo', cabecilla de una organización delictiva, quien contrató un equipo de 8 delincuentes y habría ordenado el crimen –aparentemente– desde el interior de la Penitenciaría del Litoral.

El 15 de junio de 2021, Fiscalía vinculó a Karla Yamilé M. M., pareja sentimental de alias 'Casquete', ella habría incinerado el vehículo empleado. También a Jorman Steeven V. S., quien habría sido encargado de la logística para cometer el delito; y, a Juan Carlos R. Q., quien participó en el robo del automotor incendiado.

Álvaro Bolívar C. A. (alias 'Alvarito') y Alexis Paúl C. V. (alias 'Casquete') fueron sentenciados a una pena de 34 años y 8 meses de prisión, como autores del crimen.

Mientras que Aarón Andrés A. C., Carlos M. C., Karla M. M., Jorman V. S. y Juan Carlos R. Q. fueron condenados –como cómplices– a 17 años de cárcel.

