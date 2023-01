'El dolor siempre va estar aqui', dice madre de Efraín Ruales a dos años del asesinato del actor

Nachita, la madre de Efraín Ruales, conserva hermosos recurdos de su hijo. Foto: Instagram de Narcisa Ríos

Redacción Guayaquil

“Ha sido y será un proceso difícil, doloroso, porque el dolor siempre va a estar aquí”. Así dice Narcisa Ríos, madre del desaparecido actor Efraín Ruales, en un video que subió a su cuenta de Instagram el viernes 27 de enero de 2023. Este día se conmemoran dos años del asesinato de su hijo en el norte de Guayaquil.

La mujer señala que "algunas personas me preguntan cómo estoy. ‘Se te ve bien’, me dicen… Y me acuerdo de unas palabras que alguien dijo: que muchas veces no podemos escoger las circunstancias ni las situaciones, pero sí podemos escoger nuestra actitud; y yo escogí una actitud positiva, tranquila, pensante, siempre fortalecida en mi fe”.

Continúa diciendo que "mi hijo, a través de sus actuaciones, de sus trabajos, en los diferentes personajes que tuvo, en sus mensajes tan emotivos llegó a mucha gente, dejando en su corazón huellas imborrables".

“Tratemos de no dejar cicatrices dolorosas, sino huellas hermosas y admirables. Tratemos de dejar huellas de amor”, concluye la madre de Ruales.

Sentenciados

Lo más reciente dentro del caso por la muerte del actor fue la sentencia de Aarón Andrés A. C., a 17 años de cárcel, en calidad de cómplice. La Fiscalía lo informó el jueves 19 de enero de 2023.

Otros sentenciados por este crimen fueron: Álvaro Bolívar C. A. (alias 'Alvarito') y Alexis Paúl C. V. (alias 'Casquete') recibieron una pena de 34 años y 8 meses de prisión, como autores del crimen.

Mientras que Carlos M. C., Karla M. M., Jorman V. S. y Juan Carlos R. Q. fueron condenados –como cómplices– también a 17 años de cárcel.

Hasta este 27 de enero de 2023 no se conoce el móvil del crimen ni al autor intelectual del mismo.

¿Qué hizo Efraín Ruales antes del crimen?

El día antes de su asesinato, Efraín Ruales acudió a un gimnasio situado en el norte de Guayaquil, adonde solía ir con su novia, la también animadora Alejandra Jaramillo. Ese día las redes sociales del presentador estuvieron muy activas.

Tras el entrenamiento asistió a su jornada laboral en el programa matinal ‘En Contacto’. “Hoy nos vamos de temporada playera. Miren a Alejandra. Ahí está lista ¡Ya ganó, ya ganó!”, dijo Ruales mientras grababa con su celular a 'La Caramelo'.

Otro de los videos que compartió tomó desprevenida a Sophy Castañeda, mientras se tomaba una foto. “¿No sale la foto?” le preguntó Ruales.

Al finalizar el programa subió otra historia. En ese video revelaba que estaba por llegar una producción “muy especial” para sus seguidores, de la mano de su productora audiovisual.

Más tarde, el mismo 26 de enero de 2021, el presentador publicó una imagen de cuando fue a que le arreglaran las uñas de las manos y los pies con el mensaje: “Abro debate: deberían los hombres hacerse manicure y pedicura”.

El 27 de enero, día en el que fue asesinado, nuevamente fue al gimnasio con su novia. Las últimas imágenes de Efraín Ruales con vida fueron captadas en ese lugar.

Alejandra Jaramillo subió a su historia una imagen en la que se ve al presentador entrenándose junto a ella. Esta fue la última imagen de Ruales con vida.

Visita nuestros portales: