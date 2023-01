Asesinato de Efraín Ruales ocurrió hace dos años; ¿el mentalizador del crimen?

La muerte de Efraín Ruales se cumple dos años. Foto: Facebook del presentador

El próximo 27 de enero se cumplen dos años del asesinato del actor y presentador guayaquileño Efraín Ruales; aunque ya hay varias personas con sentencia, el caso continúa abierto y con algunas interrogantes sin respuesta.

Su muerte ocurrió cuando salió de un gimnasio ubicado en el norte de Guayaquil en su auto y recibió algunos disparos. La pericia forense determinó que uno de los tres impactos de bala fue el que terminó su vida.

¿Un crimen planificado?

Luego de las investigaciones y operativos, las autoridades lograron la captura de los autores materiales del crimen.

La Fiscalía ya ha procesado a Álvaro Bolívar C. A., alias “Alvarito”, como autor de los disparos; a Alexis Paúl C. V., alias “Casquete”, quien conducía el vehículo utilizado en el hecho; y, a Carlos M. C., alias “Choclo”, cabecilla de una organización delictiva, quién contrato un equipo de 8 delincuentes y habría ordenado el crimen –aparentemente– desde el interior de la Penitenciaría del Litoral.

El 15 de junio de 2021, Fiscalía vinculó a Karla Yamilé M. M., pareja sentimental de alias “Casquete”, ella habría incinerado el vehículo empleado. También a Jorman Steeven V. S., quien habría sido encargado de la logística para cometer el delito; y, a Juan Carlos R. Q., quien participó en el robo del automotor incendiado.

En los últimos días, se dio a conocer la sentencia de uno de los últimos procesados, Aarón Andrés A. C., él fue el encargado de deshacerse del arma de fuego, arrojándola al Estero Salado.

¿Qué queda por resolver en el caso Efraín Ruales?

Luego de casi dos años, ya hay una sentencia y varios nombres en la lista de autores materiales. Sin embargo, sigue vacío el espacio para determinar a los autores intelectuales.

