El Intendente de Esmeraldas renunció en medio de denuncias por pedido de sánduches

El ex intendente de Esmeraldas, Rubén Ayoví, estuvo en el cargo dos meses. Foto: Cortesía Gobernación de Esmeraldas.

Bolívar Velasco

Una denuncia sobre un supuesto pedido de 250 sánduches y 250 bebidas a nombre de la Intendencia General de Policía de Esmeraldas, en la Costa del Ecuador, es investigada por el Ministerio de Gobierno.

El caso sucedió el viernes 13 de agosto de 2021 cuando una persona, que vestía un chaleco de color crema con letras que indican el nombre de la Gobernación e Intendencia, llegó a una panadería para solicitar los productos. A los trabajadores del local les habría dicho que a cambio de la entrega no le exigirían el permiso de funcionamiento anual.

La visita del supuesto funcionario fue registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento. Ahí se lo ve que baja de una camioneta color azul y enseguida se dirige a la panadería. En el auto lo esperaban otras cuatro personas.

El hombre se apoya en una de las vitrinas frontales y empieza a dar detalles sobre el propósito de la gestión. De acuerdo con la denuncia, los sánduches se entregarían en un acto público.

Mauro Sánchez, presidente del Gremio de Panificadores de Esmeraldas y dueño del local donde se produjo este hecho, denunció lo sucedido al Ministerio de Gobierno.

Según Sánchez, se trataría de un chantaje ya que su establecimiento no cuenta al momento con el permiso de funcionamiento debido a que él mantiene un pedido aclaratorio ante la Cartera de Gobierno sobre por qué se les exige un pago de USD 50 cuando a grandes cadenas de negocios les cobran menos. En una rueda de prensa en las instalaciones de la Asociación de Artesanos mostró las evidencias que sustentan su denuncia.

Este lunes 30 de agosto de 2021, Rubén Ayoví, quien venía ejerciendo el cargo de Intendente, anunció que renunció a esas funciones aclarando que no tiene nada que ver con lo ocurrido. “He puesto a disposición el cargo para que se fortalezca el proyecto político del gobierno de Guillermo Lasso y para que no se haga polémica por una denuncia de unos panes en la que no tengo nada que ver”.

Ayoví señaló que durante sus labores intervino en establecimientos que están en la categoría 1 al 3 como bares, discotecas, centros de tolerancia, depósitos de cervezas, etc. Pero las panaderías, que están en el grupo de consumo de alimentos no fueron visitadas durante los dos meses de su gestión y que tampoco constató si tienen o no autorizaciones.

Al ser consultado sobre si el pedido de los alimentos lo habrían hecho personas cercanas a él respondió: “Les recuerdo que en la Intendencia de Policía solo hay dos secretarias y el Intendente. No hay inspectores que salen con chalecos a las calles”.

El exfuncionario indicó que desde el primer día de su gestión conoció casos de personas que se tomaban su nombre para exigir coimas, por lo que denunció lo sucedido y no continuaron haciéndolo. Rubén Ayoví no descarta que pudo ser un complot para que abandonara el cargo de esta forma.



El abogado destacó que en su tiempo en funciones logró controlar fiestas clandestinas, venta de cilindros de gas hasta en USD 5, libadores en la vía pública y el aforo en actos que incumplieron con las medidas de bioseguridad. “Cumplí a cabalidad mis funciones, lo di todo, lo entregué todo trabajando día y noche por la provincia”. Ayoví recordó que es un cargo de libre remoción y que no es la primera vez que deja la función pública. Antes fue Procurador Síndico en el Municipio de Muisne, un cantón del sur de la provincia, cuyo puesto lo ocupó hasta el 2018.

La gobernadora Tania Obando, que sigue de forma directa la denuncia, dijo que desconoce si se trata de personas que serían de la seguridad personal del exfuncionario. También sostuvo que los hombres que aparecen en el video no son funcionarios de la Gobernación. Obando anticipó que el Ministerio de Gobierno adelanta una investigación y se espera el informe. El Comisario Fernando Tenorio quedó encargado hasta que sea designado un Intendente titular.