Alias 'Sayayín' fue detenido en Machala; tiene 10 procesos legales

Momento de la detención de los cinco sospechosos de integrar un grupo delictivo en Machala. Foto: Policía Nacional

La Policía Nacional detuvo a John Q., alias 'Sayayín', durante un operativo en Machala, provincia de El Oro. Él es señalado por las autoridades como el presunto líder de un grupo delictivo que opera en la Costa ecuatoriana.

La detención del ciudadano se produjo el 11 de enero del 2023 durante un operativo en 'La Sapera', norte de Machala.

Horas antes de ese mismo día la Policía fue alertada del robo de una motocicleta. Varios uniformados llegaron al lugar y una persona abrió fuego en su contra, por lo que ellos respondieron con sus armas de dotación.

En un boletín la Policía informa de la detención de cinco personas que formarían parte del mismo grupo delictivo:

1. John William Q. C., alias 'Sayayín' de 34 años, ecuatoriano. Cinco detenciones, 10 procesos judiciales.

2. Carlos Andrés G. R., de 26 años, ecuatoriano. Tres detenciones, cuatro procesos judiciales.

3. Luis Daniel C. G., de 33 años, ecuatoriano. Cuatro detenciones, seis procesos judiciales.

4. Jonathan Eduardo C. G., de 27 años, ecuatoriano. Dos procesos judiciales.

5. Cristhian Efrén C. C., de 29 años, ecuatoriano. Seis procesos judiciales.

Procesados

No obstante, en un comunicado Fiscalía informó del procesamiento de cuatro personas. En estos procesos no consta Jonathan Eduardo C. G.

A 'Sayayín' lo procesaron por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta escala. Un juez acogió el pedido de Fiscalía y le dictaron prisión preventiva. La instrucción fiscal durará 30 días.

Para los otros tres ciudadanos se les formuló cargos por porte de armas de fuego. A ellos también se les dictó prisión preventiva y se les aplicará el procedimiento directo.

El procedimiento directo es un procedimiento sumarísimo, que concentra todas las etapas de un procedimiento ordinario en una sola audiencia, obteniendo una sentencia condenatoria o ratificadora de inocencia en 10 días.

