Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias de la tarde del martes 24 de noviembre de 2026 provocaron acumulación de agua en calles de varios sectores de Quito. Los equipos operativos de Agua de Quito limpiaron los sumideros en la zona de los intercambiadores de San Roque, donde la basura obstruía el sistema de alcantarillado.

La jornada también registró rayos, truenos y granizo en distintos puntos de la capital. Sectores como La Carolina, la avenida Coruña y la Autopista General Rumiñahui reportaron cortes de energía eléctrica durante las precipitaciones.

Noticias sobre las lluvias en la ciudad

Basura obstruyó los sumideros en San Roque

Agua de Quito informó que sus equipos retiraron los desechos acumulados en los sumideros del sector de los intercambiadores de San Roque. La entidad identificó la basura arrojada en las calles como la causa de las obstrucciones que afectaron la evacuación del agua lluvia.

La limpieza forma parte de las tareas de mantenimiento que la empresa realiza en distintos puntos del Distrito Metropolitano. Estos trabajos incluyen el retiro de basura, sedimentos y otros residuos que pueden bloquear las redes de alcantarillado.

La entidad señaló que estas intervenciones buscan mantener operativo el sistema, prevenir inundaciones y proteger a peatones y conductores durante la temporada de lluvias.

Sedimentos afectan una vía en el norte de Quito

Las precipitaciones también provocaron el arrastre de sedimentos en las calles Álvaro de Cevallos y El Pinar, en el sector de la zona La Sáenz. Los equipos municipales atendieron la emergencia con trabajos de limpieza y retiro del material acumulado.

En estas labores participaron personal de la Administración Zonal y de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), según la información municipal difundida durante la jornada.

#Activados24Siete | Ante las lluvias de esta tarde, nuestros equipos operativos de Agua de Quito realizaron la limpieza de los sumideros en el sector de los intercambiadores de San Roque, que se encontraban obstruidos por la acumulación de basura arrojada en las calles.… pic.twitter.com/ggKlLLlYRY — Epmaps – Agua de Quito (@aguadequito) November 24, 2026

Cierre en el puente del Chiche por las lluvias

Otro punto con restricciones viales fue el puente del Chiche. El cierre de esta vía continuó durante la tarde del martes debido a las condiciones generadas por las precipitaciones en el sector.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegó personal para gestionar la movilidad en la zona. La medida afectó la circulación de vehículos por este paso.

Te interesa saber de los daños por las lluvias

Inamhi advierte sobre tormentas hasta el viernes

Las lluvias del martes incluyeron tormentas eléctricas y granizo en varios sectores de Quito. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió sobre la posibilidad de tormentas hasta el viernes 27 de noviembre.

Los reportes municipales de la jornada incluyeron acumulación de agua, sedimentos en las vías, obstrucciones en sumideros y restricciones de circulación. Las distintas entidades operativas atendieron estos puntos como parte de las acciones ante las precipitaciones en el Distrito Metropolitano.

Lo que debes saber

❓ ¿Qué ocurrió en Quito durante las lluvias del martes 24 de noviembre de 2026?

Las fuertes lluvias provocaron acumulación de agua, caída de granizo y tormentas eléctricas en varios sectores de Quito.

Contexto: Durante la tarde se registraron rayos y truenos. También hubo reportes de cortes de energía eléctrica en La Carolina, la avenida Coruña y la Autopista General Rumiñahui.

❓ ¿En qué sector de Quito se limpiaron los sumideros por acumulación de basura?

Agua de Quito limpió los sumideros en el sector de los intercambiadores de San Roque.

Contexto: La empresa informó que los desagües estaban obstruidos por basura arrojada en las calles, lo que afectaba la evacuación del agua lluvia.

❓ ¿Qué provocó la obstrucción de los sumideros en San Roque?

La acumulación de basura en las calles provocó las obstrucciones.

Contexto: Agua de Quito explicó que los residuos pueden bloquear las redes de alcantarillado y dificultar la evacuación de las aguas lluvias. Entre los desechos que pueden afectar el sistema constan basura, plásticos, aceites, pañales y escombros.

❓ ¿Qué trabajos realizó Agua de Quito durante las precipitaciones?

Los equipos operativos limpiaron los sumideros para mantener habilitado el sistema de alcantarillado y prevenir inundaciones.

Contexto: La empresa también realiza tareas periódicas de mantenimiento en distintos sectores del Distrito Metropolitano. Estas labores incluyen el retiro de basura, sedimentos y otros residuos de las redes.

❓ ¿En qué calles de Quito se registró acumulación de sedimentos por las lluvias?

Los equipos municipales atendieron el arrastre de sedimentos en las calles Álvaro de Cevallos y El Pinar.

Contexto: El personal de la Administración Zonal La Sáenz y de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) trabajó en la limpieza de la vía y el retiro del material acumulado.

❓ ¿Por qué se cerró el paso por el puente del Chiche el 24 de noviembre?

El cierre vial continuó debido a las lluvias registradas en ese sector.

Contexto: La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegó personal para gestionar la movilidad en la zona. La información municipal no precisó una hora para la reapertura del paso.

❓ ¿Qué sectores de Quito reportaron cortes de energía eléctrica durante las lluvias?

Se reportaron cortes de luz en La Carolina, la avenida Coruña y la Autopista General Rumiñahui.

Contexto: Las interrupciones coincidieron con las precipitaciones, las tormentas eléctricas y la caída de granizo registradas durante la tarde del martes 24 de noviembre. La información proporcionada no identifica las causas de los cortes ni el tiempo de restablecimiento del servicio.

❓ ¿Qué fenómenos acompañaron las lluvias en Quito?

La jornada registró tormentas eléctricas, rayos, truenos y granizo.

Contexto: Estos fenómenos afectaron a varios sectores de la capital y coincidieron con reportes de acumulación de agua en las vías y problemas de movilidad.

❓ ¿Hasta qué fecha el Inamhi advirtió sobre posibles tormentas en Quito?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió sobre tormentas hasta el viernes 27 de noviembre de 2026.

Contexto: La advertencia se difundió durante la jornada del martes 24 de noviembre, en medio de las lluvias y tormentas eléctricas que afectaron a distintos puntos de la capital.

❓ ¿Cómo pueden afectar la basura y los sedimentos al sistema de alcantarillado de Quito?

Estos residuos pueden obstruir las redes y dificultar la evacuación de las aguas lluvias, lo que favorece la acumulación de agua en las calles.

Contexto: Agua de Quito señaló que el mantenimiento y la limpieza de sumideros permiten prevenir inundaciones y proteger la seguridad de peatones y conductores durante la temporada de lluvias.

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