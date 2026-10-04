Bus con pasajeros y autos quedan atrapados en vías inundadas de Quito, tras fuerte lluvia

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

La fuerte lluvia que se registró en Quito este domingo 4 de octubre de 2026 inundó varias vías, lo que provocó que un bus con pasajeros y dos autos quedaran atrapados en el agua, en los sectores de La Planada y en La Y, en el norte de la capital.

El usuario Stalin Cobeña reportó que un bus que circulaba en el sector de Velasco, en La Planada, quedó atrapado en el agua por la inundación de la vía que conecta a esa zona con El Condado. El hombre hizo un video en donde se observa que casi todos los asientos del bus estaban ocupados y entre los usuarios había niños.

Quedamos atrapados en bus planada Velasco por la fuerte lluvia: tentos @BomberosQuito https://t.co/Wsxj5Ld63A — Stalin Cobeña (@StalinCobena) October 4, 2026

Una situación similar alertó la usuaria Viviana Espín. Ella reportó en redes ociales que un auto blanco quedó detenido en el paso a desnivel de la avenida 10 de Agosto, en el sector de La Y, al lado del carril exclusivo del Trolebús.

Buenas tardes, carro atrapado en paso a desnivel de la Y. @BomberosQuito https://t.co/kFztXkFVPP — Vivita (@ViviEspin) October 4, 2026

Inundaciones en deprimidos de Naciones Unidas y Mariscal Sucre

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que un equipo se trasladó al lugar para atender la emergencia, aunque no precisó si existen heridos por ese incidente.

La alertas se generaron este domingo, después de que una fuerte lluvia con granizo cubrió de hielo la avenida Mariscal Sucre, en el sector de El Bosque; la av. Amazonas y El Inca, así como en La Y.

De acuerdo con un monitoreo de videovigilancia emitido por el ECU 911, el aguacero copó las mencionadas avenidas casi en su totalidad y hasta anegó algunas veredas. La situación provocó que otros pasos deprimidos, como el de la av. 10 de Agosto y Naciones Unidas, y el de la av. Mariscal Sucre y Fernández Salvador queden totalmente cubiertos de agua, por lo que muchos vehículos tenían dificultades para circular.

Techo de centro comercial afectado

De forma preliminar se informó que una quebrada se desbordó y que parte del techo de un centro comercial en el sector de El Bosque colapsó por el torrencial aguacero. En otras zonas cercanas al sitio, el agua también removió los contenedores de basura en vías como la Vaca de Castro y Machala.

#Quito Torrenciales lluvias se registraron en norte de la ciudad. Lo largo de la Vaca de Castro se observa acumulación de agua, incluso movió contenedores de basura. @ECU911_ https://t.co/ULYHDYYDo6 — magacastal (@magacastal) October 4, 2026

En otros puntos de la urbe, la gran cantidad de agua hizo que los colectores colapsen, generando graves inundaciones de las vías en los sectores de La Mariscal, avenida América, San Juan, Calderón y Tumbaco.

Estación del Metro de Quito inundada

Otra de las emergencias fue la inundación de la estación El Labrador del Metro de Quito. En el lugar, policías, bomberos y funcionarios del sistema de transporte intentaban evacuar el agua.

La estación de El Labrador del Metro de Quito se inundó este 4 de octubre de 2026, por las fuertes lluvias. Foto: Cortesía

Hasta pasadas las 15:49 las autoridades no informaban sobre el número de emergencias reportadas ni si existen personas heridas.