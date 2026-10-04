Estación El Labrador del Metro de Quito se inunda por las fuertes lluvias

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

El ECU 911 informó este 4 de octubre de 2026 que la estación El Labrador del Metro de Quito, en el norte de la capital, se inundó por las fuertes lluvias. De acuerdo con el servicio de emergencia, uniformados de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos y de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) realizan tareas para evacuar el líquido.

En imágenes difundidas por las autoridades se observa que el agua inundó el ingreso a la estación, por lo cual los validadores de los boletos fueron suspendidos.

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