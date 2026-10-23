Lluvia del 22 de octubre inundó locales; hay daños por más de 5 000 dólares en av. Versalles, en Quito

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La inundación en Quito dejó fango, basura y artefactos dañados en la avenida Versalles y la calle Luis Mosquera Narváez, en el norte de la capital. Este viernes 23 de octubre de 2026, los comerciantes de la zona limpiaban sus establecimientos, un día después de la fuerte lluvia con granizo que arrastró cuatro vehículos y cuyas imágenes se difundieron en redes sociales.

En esa cuadra funcionan aproximadamente 20 locales comerciales. Tres resultaron afectados por el agua y el hielo que se acumularon durante la tormenta del jueves.

La inundación en Quito dañó equipos electrónicos

Jimmy Gómez, trabajador del local Audioparts, contó que la lluvia comenzó alrededor de las 14:00. En pocos minutos, el agua y el granizo superaron la vereda e ingresaron al establecimiento dedicado a la venta y reparación de equipos electrónicos.

El líquido entró “en cuestión de dos minutos”, relató. Primero ingresó una pequeña cantidad, pero el paso de los vehículos provocó olas que terminaron inundando el local hasta alcanzar unos 15 centímetros de altura.

Entre los artículos afectados están parlantes grandes, bajos y equipos que los clientes habían dejado para reparación. Gómez estima que las pérdidas superan los 5 000 dólares.

El agua y el granizo inundaron otros comercios

El local de comida Megapollo, ubicado junto a Audioparts, también se inundó. Rosa Bustamante contó que ella y sus vecinas tuvieron que subirse a las mesas para resguardarse del agua. “Se inundó todo. La calle parecía un río. Entró basura, hielo; las cosas nadaban. Era bien feo”, relató.

En la esquina donde quedaron los vehículos arrastrados está una panadería. Su propietaria, Mari Espinoza, señaló que las alcantarillas se obstruyeron con basura y provocaron que el agua subiera por la calle. En su negocio, sin embargo, no se registraron daños.

Según los testimonios de moradores y comerciantes, el nivel del agua llegó rápidamente a entre 10 y 15 centímetros. El propietario de uno de los vehículos afectados, quien prefirió no revelar su nombre, atribuyó la acumulación a los desechos y las hojas que bajaron desde la avenida América.

Las personas señalaron que se reunirán para hacer una solicitud al Municipio para que se limpien constantemente las alcantarillas y que se sancione a los moradores que botan basura sin respectar los horarios.

Hojas y lluvias intensas bloquearon los sumideros

Alexis Jarrín, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano, explicó que las precipitaciones comenzaron en el sector de El Teleférico y también fueron intensas en la quebrada Pamba.

El agua arrastró hojas de los árboles que taponaron los sumideros. Según Jarrín, la acumulación descendió hacia las avenidas 10 de Agosto y Amazonas. También señaló que la capa vegetal hizo que el agua llegara hasta la avenida 6 de Diciembre.

La inundación en Quito ocurrió en medio de lluvias acompañadas de granizo, que puede formar bloques de hielo y bloquear los sumideros, lo que provoca inundaciones rápidas o deja vehículos atrapados.

Experto plantea revisar el alcantarillado y la respuesta a emergencias

José Salazar, experto en prevención de riesgos, calificó las últimas tormentas en Quito como “inusuales y peculiares” y considera que podrían estar asociadas al fenómeno de El Niño.

El especialista recomienda que el Municipio analice cómo mejorar la atención de emergencias, por ejemplo, mediante una mayor cobertura de bomberos o de unidades de asistencia para responder con mayor rapidez.

El granizo cubrió la av Mariscal Sucre, en el norte, la tarde del 22 de octubre.

También propone evaluar el sistema de alcantarillado de la zona para determinar si está obstruido o si su capacidad resulta insuficiente durante lluvias intensas.

Entre las posibilidades que plantea Salazar está revisar si el crecimiento de nuevas unidades habitacionales ha sobrepasado la capacidad de las alcantarillas y si es pertinente construir nuevas redes. Advierte que una intervención de ese tipo podría tomar meses o años.

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Preguntas frecuentes sobre las lluvias en Quito

❓ ¿Qué daños causó la inundación en Quito en la avenida Versalles? La inundación afectó tres locales comerciales y causó daños en equipos electrónicos y mercadería.

El agua alcanzó entre 10 y 15 centímetros de altura e ingresó a negocios ubicados en la avenida Versalles y la calle Luis Mosquera Narváez. Entre los bienes afectados se encontraban parlantes, bajos y equipos dejados para reparación. ❓ ¿Cuánto subió el agua durante la inundación en Quito? El nivel del agua llegó rápidamente a entre 10 y 15 centímetros.

Comerciantes y moradores del sector relataron que el agua ingresó en pocos minutos a los establecimientos afectados tras la tormenta con granizo registrada el jueves. ❓ ¿Qué provocó la inundación en Quito, según los testimonios y autoridades? La acumulación de hojas, basura y granizo contribuyó al bloqueo de los sumideros.

Alexis Jarrín, director del COE Metropolitano, explicó que las lluvias arrastraron hojas que taponaron los sistemas de drenaje. Además, comerciantes señalaron que la acumulación de desechos también influyó en el problema. ❓ ¿Qué negocios resultaron afectados por la inundación en Quito? Entre los locales afectados estuvieron Audioparts y el establecimiento de comidas Megapollo.

En Audioparts se reportaron daños en equipos electrónicos y pérdidas que superarían los 5 000 dólares, mientras que en Megapollo el agua y el granizo ingresaron al local durante la tormenta. ❓ ¿Qué medidas se plantean para evitar nuevas inundaciones en Quito? Se propone revisar el sistema de alcantarillado y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

El experto en prevención de riesgos José Salazar considera necesario evaluar si el alcantarillado está obstruido o si resulta insuficiente durante lluvias intensas, además de analizar mecanismos para fortalecer la atención de emergencias.

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