Vecinos de La Gasca y La Comuna sufren inundaciones tras lluvias en Quito

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El temporal complicó severamente la movilidad y la seguridad urbana la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026, luego de que las intensas lluvias en Quito provocaron anegamientos y acumulación de agua sobre distintas calzadas del centro-norte de la ciudad. La situación generó dificultades directas para los moradores y conductores que se desplazaban por las arterias urbanas, activando los reportes de emergencias en diversos puntos de la capital mientras persistían las precipitaciones.

Sectores afectados por la acumulación de agua por las lluvias en Quito

Entre los barrios que presentaron anegamientos directos en sus arterias viales constan La Comuna, La Gasca y La Mariscal. En estos tres sectores se constató la presencia de agua acumulada sobre el asfalto, derivada del volumen de lluvia y el granizo que cayó durante la tarde, complicando el desplazamiento vehicular en diferentes intersecciones.

Monitoreo constante mediante videovigilancia

Para verificar la magnitud de las afectaciones y el comportamiento del tránsito ante las lluvias en Quito, las autoridades mantienen un seguimiento permanente de las vías afectadas. A través de las cámaras de videovigilancia del ECU 911 Quito, se efectúa la supervisión visual continua de los puntos críticos para registrar la evolución de las calzadas y el estado de la circulación en La Comuna, La Gasca y La Mariscal.

Medidas de prevención y advertencia en pasos a desnivel

Frente a la presencia de calzadas anegadas, los organismos de emergencia emitieron recomendaciones puntuales para salvaguardar a quienes circulan por la ciudad. Entre las directrices principales se solicitó evitar el paso por los pasos a desnivel, conducir con precaución en todo el trayecto y respetar de manera rigurosa las señales de tránsito para prevenir siniestros viales.

Canales habilitados para el reporte de emergencias

Las entidades de socorro recordaron a la ciudadanía que la línea única 9-1-1 permanece operativa de manera ininterrumpida. Ante cualquier evento adverso o eventualidad que comprometa la seguridad durante este episodio de precipitaciones, los usuarios pueden comunicarse de forma directa para canalizar la atención requerida en los sectores perjudicados.

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