Hundimiento en la av. Eloy Alfaro tras tormenta eléctrica

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Las lluvias de la tarde de este miércoles 21 de octubre de 2026 dejaron una nueva afectación vial en Quito. Un hundimiento apareció en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y De las Higueras, por lo que personal operativo inició trabajos de reparación en el sitio.

Las labores se desarrollan durante la noche y continuarán en la madrugada, según la información difundida por la entidad responsable de la intervención. El objetivo es recuperar las condiciones de la vía y habilitar el tránsito vehicular lo antes posible.

#Activados24Siete | Tras las lluvias de esta tarde, se detectó un hundimiento en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y De las Higueras.



Nuestro personal operativo ejecuta trabajos de reparación durante esta noche y madrugada, con el objetivo de habilitar el paso… pic.twitter.com/hhHTA0leMZ — Epmaps – Agua de Quito (@aguadequito) October 22, 2026

La novedad se suma a otras emergencias reportadas durante la jornada en la capital y en distintas provincias del país, en un día marcado por las precipitaciones y sus efectos sobre la infraestructura urbana.

Reparaciones durante la noche y la madrugada

El personal operativo trabaja en el punto donde apareció el hundimiento para reparar el tramo afectado. La intervención se extenderá durante la noche y las primeras horas del jueves 22 de octubre.

La entidad responsable señaló que busca habilitar el paso vehicular en el menor tiempo posible.

La intersección de las avenidas Eloy Alfaro y De las Higueras se encuentra en el norte de Quito, en una zona que conecta distintos sectores de la ciudad. La reparación busca recuperar la circulación en este punto vial.

Las lluvias dejan novedades en Quito

El hundimiento se detectó después de las precipitaciones de la tarde. Durante este miércoles también se reportaron otras afectaciones relacionadas con el clima en la capital.

En el sector de Buenaventura de Chillogallo, en el sur de Quito, equipos municipales ejecutaron labores de limpieza vial con minicargadoras y volquetas tras una inundación. Además, la caída de un árbol sobre redes eléctricas afectó temporalmente el suministro de energía en sectores de Iñaquito, aunque la Empresa Eléctrica Quito informó que restableció el servicio tras los trabajos correctivos.

El paso vehicular depende del avance de los trabajos

La intervención continuará durante la noche y la madrugada con el propósito de recuperar la circulación. La entidad responsable indicó que trabaja de forma permanente para atender esta novedad vial.

El reporte oficial no incluye detalles sobre cierres totales o parciales, rutas alternas ni posibles afectaciones a viviendas o comercios cercanos.

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