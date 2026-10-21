Lluvias en Quito dejaron inundaciones, el colapso de un muro y la caída de un árbol

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias y tormentas eléctricas sorprendieron a los habitantes de Quito la noche del martes 20 de octubre de 2026. Los aguaceros estuvieron acompañados de truenos y descargas eléctricas que iluminaron el cielo de la capital. La intensidad de las precipitaciones también provocó incidentes en distintos sectores, entre ellos la caída de un árbol en la avenida Teniente Hugo Ortiz, al sur de la ciudad.

Las emergencias también afectaron a Yaruquí, donde las autoridades reportaron una inundación y la caída de un muro hacia la vía pública. Además, las lluvias y las descargas eléctricas ocasionaron interrupciones del servicio de energía en los sectores de Miraflores y La Floresta. Mientras los equipos operativos atendían las novedades, los reportes meteorológicos registraban lluvias importantes y tormentas eléctricas en el Distrito Metropolitano de Quito y advertían sobre la posibilidad de nuevas precipitaciones fuertes en varias zonas del país, incluida la Sierra norte.

Inundaciones, caída de un muro y un árbol entre las emergencias

El Centro de Operaciones de Quito informó sobre una inundación y la caída de un muro hacia la vía pública en Yaruquí. El Operativo Zonal Tumbaco acudió al sector para evaluar los daños, mientras el Cuerpo de Bomberos de Quito atendió la emergencia.

Las instituciones también ejecutaron trabajos para solucionar los problemas que dejaron las precipitaciones. Con recursos del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Provincial, los equipos habilitaron la vía afectada. Por su parte, la Empresa Eléctrica Quito reparó un cable que sufrió daños y descartó afectaciones al poste.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento también intervino en el lugar. Su personal limpió los sumideros y cuatro rejillas para facilitar la evacuación del agua acumulada en la vía. Después de estas acciones, las autoridades dieron por concluidas las labores relacionadas con la inundación y la acumulación de agua en Yaruquí.

Otro incidente ocurrió en el sur de Quito, donde la torrencial lluvia provocó la caída de un árbol en la avenida Teniente Hugo Ortiz; así mismo, se registró la caída de un árbol en La Floresta.

Los reportes meteorológicos también documentaron la intensidad de las condiciones climáticas durante la jornada. Según Climatic, el Distrito Metropolitano de Quito registró lluvias importantes y tormentas eléctricas entre las 15:00 y las 23:00 del martes 20 de octubre.

Asimismo, se identificaron zonas favorables para las precipitaciones y se registraron rayos entre las 15:00 y las 21:00. Para detectar estas descargas, el sistema utiliza el instrumento GLM (Geostationary Lightning Mapper), una cámara instalada a bordo de los satélites de la serie GOES-R de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Miraflores y La Floresta reportaron cortes de energía

Las lluvias intensas y las descargas eléctricas también afectaron el suministro de energía en Miraflores y La Floresta. La Empresa Eléctrica Quito informó sobre las interrupciones y señaló que su personal operativo ejecutaba trabajos correctivos para restablecer el servicio.

Los equipos técnicos trabajan para identificar y solucionar los problemas en la red eléctrica. La recuperación del suministro depende de las intervenciones necesarias y de las condiciones de seguridad para el personal que atiende las novedades. Ciudadanos de ambos sectores también reportaron los cortes de luz en redes sociales.

La actividad eléctrica formó parte de una jornada de tormentas que avanzaron por los valles de Quito durante la tarde. Un reporte de las 17:35 ubicó una tormenta cerca de Cumbayá y el Valle de los Chillos, luego de su desplazamiento desde Tumbaco y Puembo.

En ese momento, el sistema se encontraba a unos 13 kilómetros del centro de Quito. Además, el aeropuerto de Tababela registraba lluvia acompañada de tormenta desde las 17:15.

Ante estas condiciones meteorológicas, la ciudadanía debe evitar refugiarse bajo árboles aislados y mantenerse alejada de cables eléctricos caídos o instalaciones dañadas. Si se interrumpe el suministro de energía en una vivienda, se recomienda desconectar los equipos electrónicos sensibles y no manipular medidores, acometidas ni cables.

En caso de encontrar conductores eléctricos en el suelo, las personas deben mantener la distancia y reportar la emergencia a las autoridades. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó más lluvias fuertes en varias zonas del país, incluida la Sierra norte.

🚨 #Activados24Siete | Atendemos un reporte de inundación y una caída de un muro hacia la vía pública en Yaruquí. 📍 El Operativo Zonal @zonaltumbaco 🦺 realiza la evaluación de daños en el sector. 🔹 @BomberosQuito atiende la emergencia. #PlanLluvias https://t.co/OtYVlvsP5B — COE Quito (@coequito) October 21, 2026

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