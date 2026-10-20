Las lluvias en el sur de Quito causaron el colapso de un muro y afectaciones en una vivienda

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Las lluvias que cayeron en Quito desde la noche del lunes 19 de octubre de 2026 provocaron una emergencia en La Argelia Baja, en el sur de la capital. El colapso de un muro de contención causó daños en una vivienda y afectó los servicios básicos de algunos moradores. Además, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dispuso el cierre de una calle del sector.

Colapso de un muro obliga al cierre de una calle en el sur de Quito

La emergencia ocurrió en la intersección de las calles Taura y Macuchi. Los restos del muro de contención quedaron sobre parte de la vía, lo que afectó la circulación en la zona.

Ante esta situación, la AMT dispuso el cierre de la calle Macuchi en ambos sentidos.

El COE Metropolitano reportó daños en una vivienda de construcción mixta por el colapso de la estructura.

🚨 #Activados24Siete I Atendemos un deslizamiento de talud y colapso de vía en las calles Taura y Macuchi, @zonaeloyalfaro. 🚧 Qué hicimos? 👇 🔹️Evaluamos a la familia afectada. 🔹Constatamos afectación en una vivienda de construcción mixta y corte de energía eléctrica. https://t.co/BP5e9VXRLR — COE Quito (@coequito) October 20, 2026

Moradores de La Argelia Baja se quedan sin agua y electricidad

El incidente también afectó las tuberías y las conexiones eléctricas del sector. Durante la mañana de este martes 20 de octubre, algunos moradores permanecían sin estos servicios básicos.

Las afectaciones ocurrieron tras las lluvias que cayeron en la capital desde la noche del lunes.

Inamhi prevé que continúen las lluvias en Quito

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé que las precipitaciones continúen en Ecuador hasta el 22 de octubre, con posibles afectaciones en Pichincha.

Emergencias por lluvias en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en La Argelia Baja, en el sur de Quito, el 20 de octubre de 2026? El colapso de un muro de contención, provocado en el contexto de las lluvias, causó daños en una vivienda y afectó los servicios básicos de algunos moradores.

Contexto: La emergencia se registró en la intersección de las calles Taura y Macuchi. Los restos de la estructura quedaron sobre parte de la vía y afectaron la circulación. ❓ ¿En qué calles ocurrió el colapso del muro en La Argelia Baja? El incidente ocurrió en la intersección de las calles Taura y Macuchi, en el sector de La Argelia Baja, al sur de Quito.

Contexto: El COE Metropolitano reportó un deslizamiento de talud, el colapso de la vía y daños en una vivienda de construcción mixta. ❓ ¿Qué calle cerró la AMT por el colapso del muro en La Argelia Baja? La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dispuso el cierre de la calle Macuchi en ambos sentidos.

Contexto: La medida se tomó después de que los restos del muro de contención quedaran sobre parte de la vía y afectaran la circulación en el sector. ❓ ¿Qué daños causó el colapso del muro en La Argelia Baja? El incidente afectó una vivienda de construcción mixta y provocó daños en tuberías y conexiones eléctricas.

Contexto: El COE Metropolitano informó que evaluó a la familia afectada y constató un corte de energía eléctrica. Durante la mañana del martes 20 de octubre, algunos moradores permanecían sin agua y electricidad. ❓ ¿Por qué algunos moradores de La Argelia Baja se quedaron sin agua y electricidad? Porque el incidente afectó las tuberías y las conexiones eléctricas del sector.

Contexto: Las interrupciones de los servicios básicos se reportaron durante la mañana del martes 20 de octubre de 2026, después de las lluvias registradas desde la noche anterior. ❓ ¿Cuándo comenzaron las lluvias relacionadas con la emergencia en La Argelia Baja? Las lluvias comenzaron la noche del lunes 19 de octubre de 2026 y estuvieron relacionadas con la emergencia registrada en el sector.

Contexto: El colapso del muro y las afectaciones se reportaron el martes 20 de octubre.

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